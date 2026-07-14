рф атаковала железную дорогу на Днепровщине

россия в очередной раз атаковала железную дорогу, под удар попал локомотив грузового поезда в Днепропетровской области, сообщили в Минразвития во вторник, пишет УНН.

Враг снова атаковал гражданскую железнодорожную инфраструктуру. Российский беспилотник попал в локомотив грузового поезда в Днепропетровской области. На момент удара поезд был заблаговременно остановлен, а локомотивная бригада эвакуирована. Благодаря этим действиям никто не пострадал