рф атаковала железную дорогу на Днепровщине
Киев • УНН
Российский беспилотник атаковал локомотив грузового поезда в Днепропетровской области. Поврежден локомотив и обесточена контактная сеть, жертв удалось избежать благодаря эвакуации.
россия в очередной раз атаковала железную дорогу, под удар попал локомотив грузового поезда в Днепропетровской области, сообщили в Минразвития во вторник, пишет УНН.
Враг снова атаковал гражданскую железнодорожную инфраструктуру. Российский беспилотник попал в локомотив грузового поезда в Днепропетровской области. На момент удара поезд был заблаговременно остановлен, а локомотивная бригада эвакуирована. Благодаря этим действиям никто не пострадал
В результате атаки, как отмечается, "поврежден локомотив и обесточена контактная сеть на перегоне".
"россия систематически атакует украинскую железную дорогу, пытаясь нарушить работу критической транспортной инфраструктуры. Несмотря на это, железнодорожники оперативно ликвидируют последствия обстрелов и обеспечивают непрерывное движение поездов. Именно соблюдение алгоритмов безопасности и своевременная эвакуация на этот раз позволили избежать жертв", - подчеркнули в Минразвития.
россия атаковала промышленные и железнодорожное предприятия на Полтавщине07.07.26, 09:00 • 2986 просмотров