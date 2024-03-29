рф атаковала газовый объект на западе Украины, из-за непогоды без света более 200 городов и сел - Минэнерго

В Украине во время ракетной вражеской атаки был обстрелян один из объектов газовой инфраструктуры на западе. После вражеских атак применяются ограничения электроэнергии в двух областях, из-за ухудшения погодных условий обесточены 212 населенных пунктов в 5 регионах, сообщили в пятницу в Минэнерго, пишет УНН.

Обстрелы и обесточивание

"Во время ракетного вражеского удара был обстрелян один из объектов газовой инфраструктуры в западном регионе страны. Последствия выясняются", - отметили в Минэнерго.

"Из-за повреждения оборудования НЭК "Укрэнерго" есть сетевые ограничения и соответственно невозможность передать необходимый для потребителей объем электроэнергии в Харьковской области - в регионе действуют графики почасовых отключений. В Днепропетровской области после утренней вражеской атаки применяются аварийные отключения. Сняты ограничения на потребление электроэнергии в Одесской и Хмельницкой областях", - сообщили в ведомстве в соцсетях.

Непогода

Также отмечается, что "в результате неблагоприятных метеоусловий из-за обрыва и повреждения сетей обесточены 212 населенных пунктов в Хмельницкой, Львовской, Закарпатской, Черновицкой областях и на Прикарпатье".

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,52 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Из-за атаки рф на энергообъекты ограничения электричества действуют на Криворожье и Харьковщине, возможны отключения еще в двух регионах