рф атаковала газовый объект на западе Украины, из-за непогоды без света более 200 городов и сел - Минэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  184444 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  127188 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  129563 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  151816 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  142667 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  144972 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153206 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127545 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  140212 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126790 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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20 марта 2024, 17:18  •  552050 просмотра

рф атаковала газовый объект на западе Украины, из-за непогоды без света более 200 городов и сел - Минэнерго

Был вражеский ракетный удар по объекту газовой инфраструктуры на западе Украины, из-за атак рф есть ограничения электроснабжения в двух областях, обесточивание 212 населенных пунктов в пяти областях из-за непогоды.

Общество •   •  6525 просмотра
рф атаковала газовый объект на западе Украины, из-за непогоды без света более 200 городов и сел - Минэнерго

Гибель помощника Залужного: ГБР завершило расследование в отношении офицера, который подарил Частякову боевые гранаты

Офицер из аппарата помощника Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины подарил гранаты своему погибшему коллеге Геннадию Частякову на день рождения, что привело к случайной гибели Частякова, когда одна из гранат взорвалась, когда он распаковывал гранаты.

Война •   •  8294 просмотра
Гибель помощника Залужного: ГБР завершило расследование в отношении офицера, который подарил Частякову боевые гранаты

В Украину вернули 121 павшего защитника

При содействии различных ведомств и Международного Комитета Красного Креста Украина вернула тела 121 погибшего защитника.

Общество •   •  8150 просмотра
В Украину вернули 121 павшего защитника

В Румынии на острове на Дунае нашли фрагменты дрона. Румынское Минобороны расследует инцидент

Фрагменты беспилотного летательного аппарата (дрона) были найдены в сельскохозяйственной зоне на Большом острове Брэила (Insula Mare a Brăilei) 28 марта, сообщает Министерство национальной обороны Румынии.

Война •   •  7142 просмотра
В Румынии на острове на Дунае нашли фрагменты дрона. Румынское Минобороны расследует инцидент

Из-за атаки рф на энергообъекты ограничения электричества действуют на Криворожье и Харьковщине, возможны отключения еще в двух регионах

Из-за российских ракетных обстрелов, повредивших тепловые и гидроэлектростанции, поставки электроэнергии ограничены на Криворожье и в Харьковской области. Однако, возможны ограничениями еще в двух регионах.

Общество •   •  9176 просмотра
Из-за атаки рф на энергообъекты ограничения электричества действуют на Криворожье и Харьковщине, возможны отключения еще в двух регионах

Молдова не подтвердила информацию о пролете российской ракеты над ее территорией

Пограничная полиция Молдовы не подтвердила сообщения о пролете российской ракеты над ее территорией во время массированной атаки рф по Украине в ночь на 29 марта, заявив, что их системы наблюдения за воздушным пространством не зафиксировали ни одного несанкционированного пересечения.

Война •   •  8315 просмотра
Молдова не подтвердила информацию о пролете российской ракеты над ее территорией

Летом Нидерланды перебросят в Литву ЗРК Patriot

Голландская система противовоздушной обороны Patriot будет размещена в Литве этим летом на несколько недель в рамках учений НАТО по усилению совместной противовоздушной обороны на восточном фланге Альянса.

Новости Мира •   •  7119 просмотра
Летом Нидерланды перебросят в Литву ЗРК Patriot

Зеленский: 5-7 Patriot от США разблокируют небо, защитят индустрию и позволят детям ходить в школу

5-7 американских зенитно-ракетных комплексов Patriot разблокируют небо, дадут возможность работать и отпускать детей в школу, а также защитят промышленность в Украине, заявил президент Зеленский.

Война •   •  11864 просмотра
Зеленский: 5-7 Patriot от США разблокируют небо, защитят индустрию и позволят детям ходить в школу

россияне выпустили еще две авиабомбы на белгородскую область: людей из соседнего села эвакуировали

Еще две бомбы были сброшены российскими самолетами в белгородской области, что привело к эвакуации жителей соседнего села.

Новости Мира •   •  8683 просмотра
россияне выпустили еще две авиабомбы на белгородскую область: людей из соседнего села эвакуировали

На Никопольщине вражеский дрон попал в машину: есть погибший и раненый

Российский беспилотник-камикадзе попал в автомобиль в Никопольском районе, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.

Война •   •  12299 просмотра
На Никопольщине вражеский дрон попал в машину: есть погибший и раненый