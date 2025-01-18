Разрушения в столице: три авто сгорели, повреждена инфраструктура
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева в результате вражеского обстрела загорелись три автомобиля, еще десять получили повреждения. Пострадали административные здания и магистральный водопровод, погибли 4 человека, 3 ранены.
В столице Украины спасатели ликвидировали возгорание трех автомобилей, впрочем десять автомобилей получили повреждения. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
В Шевченковском районе Киева продолжаются работы по ликвидации последствий утреннего обстрела, который совершил враг. Из-за атаки сгорели три автомобиля, еще десять получили повреждения. Также пострадали несколько зданий, среди которых административное здание, бизнес-центр и магазин. Кроме того, поврежден магистральный водопровод.
Пожары в одном из зданий удалось локализовать. По предварительным данным, обстрел унес жизни 4 человек, еще 3 человека были ранены.
К ликвидации последствий привлечено 84 спасателя и 22 единицы техники, которые активно работают на месте происшествия.
В Киеве после удара увеличилось количество жертв атаки до 4, зафиксировано 3 пострадавших18.01.25, 07:13 • 11654 просмотра