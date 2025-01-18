Руйнування у столиці: три авто згоріли, пошкоджено інфраструктуру
Київ • УНН
У Шевченківському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу загорілися три автомобілі, ще десять зазнали пошкоджень. Постраждали адміністративні будівлі та магістральний водопровід, загинуло 4 особи, 3 поранено.
У столиці України рятувальники ліквідували загоряння трьох автомобілів, утім десять автівок зазнали ушкоджень. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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У Шевченківському районі Києва тривають роботи з ліквідації наслідків ранкового обстрілу, який здійснив ворог. Через атаки згоріли три автомобілі, ще десять зазнали пошкоджень. Також постраждали кілька будівель, серед яких адміністративна споруда, бізнес-центр і магазин. Окрім того, пошкоджено магістральний водопровід.
Пожежі в одній із будівель вдалося локалізувати. За попередніми даними, обстріл забрав життя 4 осіб, ще 3 людей були поранені.
До ліквідації наслідків залучено 84 рятувальники та 22 одиниці техніки, які активно працюють на місці події.
У Києві після удару збільшилася кількість жертв атаки до 4, зафіксовано 3 постраждалих18.01.25, 07:13 • 36048 переглядiв