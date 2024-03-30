ПВО уничтожила 9 из 12 российских беспилотников во время ночной атаки

За минувшие сутки подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины было уничтожено 9/12 вражеских БпЛА. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Ночью 30 марта 2024 года вражеские силы нанесли удар по территории Донецкой области, используя 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400, а также беспилотники с мыса Чауда на Крыму.

Во время этой атаки зафиксирован пуск 12 ударных беспилотных летательных аппаратов "Shahed-136/131". Однако Силы обороны Украины 9 из них уничтожили.

Операция сбивания велась в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.

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