путин готов к переговорам о прекращении войны, но имеет условия - Reuters

Президент россии владимир путин готов к переговорам по прекращению войны в Украине путем переговоров, при условии признания Киевом "границ", по которым сейчас проходит линия фронта. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в рф, передает УНН.

Детали

По информации издания, путин готов воевать дальше, если Киев и Запад не отреагируют на предложения россии по переговорам.

Три источника, знакомые с обсуждениями в окружении путина, сказали Reuters, что диктатор выразил небольшой группе советников разочарование тем, что Украина отказывается вести переговоры с рф, а Запад в этом ее поддерживает.

"путин может воевать столько, сколько потребуется, но он готов и к прекращению огня - чтобы заморозить войну", - сказал еще один высокопоставленный российский источник, который работал с путиным и был осведомлен о разговорах на самом высоком уровне в кремле.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков, отвечая на просьбу о комментарии, сказал, что глава кремля неоднократно давал понять, что россия открыта к диалогу для достижения своих целей, заявив, что страна не хочет "вечной войны".

Макрон о путине: "он не готов к миру"

По словам двух источников, знакомых с разговорами в высших эшелонах власти в кремле, путин считает, что успехов в войне пока достаточно, чтобы "продать победу российскому народу".

Издание также отмечает - путин понимал, что любые новые успехи потребуют еще одной общенациональной мобилизации, а он этого не хотел. Один из источников, знакомый с российским президентом, сказал, что его популярность упала после первой мобилизации в сентябре 2022 года.

Как отмечает Reuters, перспектива прекращения огня или даже мирных переговоров пока кажется отдаленной.

Подготовка к Глобальному саммиту мира: кто еще подтвердил участие

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что мир на условиях путина невозможен. Один из источников издания считает, что пока Зеленский находится у власти, никакого соглашения быть не может, если только россия не обойдет его и не заключит сделку с Вашингтоном. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Киеве на прошлой неделе, заявил журналистам, что не верит в то, что Путин заинтересован в серьезных переговорах.

Дополнение

Украина готовится к Саммиту мира, который в следующем месяце организует Швейцария, Переговоры были созваны по инициативе Зеленского, который заявил, что путин не должен участвовать. Швейцария не пригласила россию.

москва заявила, что переговоры не вызывают доверия, если они не присутствуют.

Выступая в Китае 17 мая, Путин сказал, что Украина может использовать швейцарские переговоры, чтобы заставить более широкую группу стран поддержать требование Украины о полном выходе российских войск, что, по словам путина, будет навязанным условием, а не серьезными мирными переговорами.

"Мы готовы к дискуссии. Мы никогда не отказывались", - сказал путин в Китае.

В кремле говорят, что неоднократно заявляли, что москва открыта к идее переговоров на основе "новых реалий на месте".

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