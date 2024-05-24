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путін готовий до переговорів щодо припинення війни, але має умови – Reuters

путін готовий до переговорів щодо припинення війни, але має умови – Reuters

Київ • УНН

 • 82121 перегляди

путін готовий до переговорів про припинення війни в Україні за умови, що Київ визнає "кордони", якими зараз проходить лінія фронту.

Президент росії володимир путін готовий до переговорів щодо припинення війни в Україні шляхом переговорів, за умови визнання Києвом "кордонів", якими зараз проходить лінія фронту. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела в рф, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання,  путін готовий воювати далі, якщо Київ і Захід не відреагують на пропозиції росії щодо переговорів.

Три джерела, знайомі з обговореннями в оточенні путіна, сказали Reuters, що диктатор висловив невеликій групі радників розчарування тим, що Україна відмовляється вести переговори із рф, а Захід в цьому її підтримує.

"путін може воювати стільки, скільки буде потрібно, але він готовий і до припинення вогню - щоб заморозити війну", - сказало ще одне високопоставлене російське джерело, яке працювало з путіним та було обізнане про розмови на найвищому рівні в кремлі.

Прессекретар путіна дмитро пєсков, відповідаючи на прохання про коментар, сказав, що глава кремля неодноразово давав зрозуміти, що росія відкрита до діалогу для досягнення своїх цілей, заявивши, що країна не хоче "вічної війни".

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За словами двох джерел, знайомих із розмовами у вищих ешелонах влади в кремлі, путін вважає, що успіхів у війні поки що достатньо, щоб "продати перемогу російському народу".

Видання також зазначає - путін розумів, що будь-які нові успіхи потребуватимуть ще однієї загальнонаціональної мобілізації, а він цього не хотів. Одне з джерел, знайоме з російським президентом, сказало, що його популярність впала після першої мобілізації у вересні 2022 року.

Як зазначає Reuters, перспектива припинення вогню або навіть мирних переговорів наразі здається віддаленою.

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Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що мир на умовах путіна неможливий. Одне з джерел видання вважає, що поки Зеленський перебуває при владі, ніякої угоди бути не може, якщо тільки росія не омине його і не укладе угоду з Вашингтоном. Однак держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи в Києві минулого тижня, заявив журналістам, що не вірить у те, що Путін зацікавлений у серйозних переговорах.

Доповнення

Україна готується до Саміту миру , який наступного місяця організовує Швейцарія, Переговори були скликані з ініціативи Зеленського, який заявив, що путін не повинен брати участь. Швейцарія не запросила росію.

москва заявила, що переговори не викликають довіри, якщо вони не присутні.

Виступаючи в Китаї 17 травня, Путін сказав, що Україна може використати швейцарські переговори, щоб змусити ширшу групу країн підтримати вимогу України щодо повного виходу російських військ, що, за словами Путіна, буде нав’язаною умовою, а не серйозними мирними переговорами.

"Ми готові до дискусії. Ми ніколи не відмовлялися", - сказав путін у Китаї.

У кремлі кажуть, що неодноразово заявляли, що москва відкрита до ідеї переговорів на основі "нових реалій на місці".

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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