Психиатр о том, на что следует обращать внимание, если заподозрили у близких булимию или анарексию

По словам психиатра, самыми распространенными расстройствами питания является нервная анорексия, булимия и компульсивное переедание.

"Согласно данным научных источников, по меньшей мере 30 миллионов человек любого возраста и пола страдают расстройствами пищевого поведения (Hudson et al., 2007; Le Grange et al., 2012). Эти расстройства характерны для всех расовых и этнических групп. Факторами риска является генетическая предрасположенность, личностные характеристики и факторы окружающей среды (Culbert et al., 2015). Данные расстройства имеют самый высокий уровень смертности среди всех психических заболеваний. Каждые 62 минуты по крайней мере один человек умирает от последствий, вызванных этими расстройствами (Eating Disorders Coalition, 2016)", - рассказала специалист.

По словам Пинчук, симптомы указанных расстройств часто впервые проявляются в раннем подростковом возрасте.

Врач также разъяснила, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии у человека расстройств питания.

Итак, анорексию следует заподозрить, если:



человек резко теряет вес;



сильно переживает из-за своего веса, выбора пищи, содержания жира в продуктах, калорий и диет;



отказывается есть вместе с семьей и друзьями, пропускает приемы пищи, нервничает, когда приходится есть в присутствии других людей;



применяет определенные ритуалы: ест пищу только в определенном порядке, пытается тщательно все пережевывать, перекладывает еду на тарелке и т.п.;



не употребляет определенной пищи или целых групп различных продуктов;



постоянно говорит о том, что "потолстел/а", несмотря на то, что на самом деле только худеет;



одевает несколько слоев одежды, пытаясь скрыть изменения веса, или чтобы согреться;



активно занимается спортом независимо от погоды, усталости или травм;



жалуется на запоры, боли в области живота, плохую переносимость холода.



Булимию стоит заподозрить, если:



человек сильно обеспокоен проблемой потери веса и фигурой, захвачен диетами и вообще тем, что ест;



стесняется есть на людях;



применяет определенные ритуалы: ест только одно блюдо или еду одной пищевой группы (например, приправы), долго пережевывает пищу, не позволяет другим прикасаться к тому, что ест, и т.п.;



чрезмерно потребляет воду или другие некалорийные жидкости;



намеренно меняет режим дня так, чтобы появилось время для длительного и объемного потребления пищи со следующими процедурами "очищения";



пытается скрыть внезапное исчезновение большого количества пищи, появляются пустые упаковки от слабительных или диуретиков;



часто посещает туалет или ванную после еды, после чего ощутим запах рвоты.



Это - лишь часть симптомов, которыми проявляют себя пищевые расстройства, требующие профессионального лечения.

Подробнее об этой медико-социальной проблеме можно прочитать в блоге врача Ирины Пинчук "Расстройства пищевого поведения - это серьезная медицинская проблема, а не сознательный выбор или стиль жизни".