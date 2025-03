Психіатр про те, на що слід звертати увагу, якщо запідозрили у близьких булімію чи анарексію

За словами психіатра, найпоширенішими розладами харчування є нервова анорексія, булімія та компульсивне переїдання.

"Згідно з даними наукових джерел, щонайменше 30 мільйонів людей будь-якого віку та статі страждають на розлади харчової поведінки (Hudson et al., 2007; Le Grange et al., 2012 ). Ці розлади притаманні для всіх расових та етнічних груп. Факторами ризику є генетична схильність, особистісні характеристики та чинники навколишнього середовища (Culbert et al., 2015). Дані розлади мають найвищий рівень смертності серед всіх психічних захворювань. Кожні 62 хвилини принаймні одна особа вмирає від наслідків, що спричинені цими розладами (Eating Disorders Coalition, 2016)", - розповіла спеціаліст.

За словами Пінчук, симптоми вказаних розладів часто вперше проявляються у ранньому підлітковому віці.

Лікар також роз’яснила, які симптоми можуть свідчити про наявність у людини розладів харчування.

Отже, анорексію варто запідозрити, коли:



людина різко втрачає вагу;



сильно переймається своєю вагою, вибором їжі, вмістом жиру в продуктах, калоріями та дієтами;



відмовляється їсти разом з родиною та друзями, пропускає прийоми їжі, нервує, коли доводиться їсти в присутності інших людей;



застосовує певні ритуали: їсть їжу тільки у певному порядку, намагається ретельно все пережовувати, перекладає їжу на тарілці і т.п.;



не вживає певної їжі чи цілих груп різних продуктів;



постійно говорить про те, що "погладшав/ла", не дивлячись на те, що насправді тільки худне;



одягає кілька шарів одягу, намагаючись приховати зміни ваги, або щоб зігрітися;



активно займається спортом незалежно від погоди, втоми або травм;



скаржиться на запори, болі в області живота, погану переносимість холоду.



Булімію варто запідозрити, коли:



людина сильно стурбована проблемою втрати ваги і фігурою, захоплена дієтами і взагалі тим, що їсть;



соромиться їсти на людях;



застосовує певні ритуали: їсть тільки одну страву або ж їжу однієї харчової групи (наприклад, приправи), довго пережовує їжу, не дозволяє іншим торкатися до того, що їсть, і т.п.;



надмірно споживає воду або інші некалорійні рідини;



навмисно змінює режим дня так, щоб з’явився час для тривалого і об’ємного споживання їжі з наступними процедурами "очищення";



намагається приховати раптове зникнення великої кількості їжі, з’являються порожні упаковки від проносних або діуретиків;



часто відвідує туалет або ванну після їжі, після чого відчутний запах блювоти.



Це - лише частина симптомів, якими проявляють себе харчові розлади, які потребують професійного лікування.

Детальніше про цю медико-соціальну проблему можна прочитати у блозі лікаря Ірини Пінчук "Розлади харчової поведінки – це серйозна медична проблема, а не свідомий вибір чи стиль життя".