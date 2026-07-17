Произошло почти 230 боевых столкновений, враг запустил 6,2 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 229 боевых столкновений. Враг запустил 6,2 тыс. дронов и сбросил 175 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 68 авиационных ударов, сбросил 175 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6231 дрон-камикадзе и осуществил 2225 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отразили две атаки противника. Также оккупанты осуществили 42 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один — из реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз штурмовал позиции наших подразделений возле Вильчи, Казачьей Лопани, Лимана, Избицкого и Синельникового. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг осуществил один штурм позиций Сил обороны в направлении населенного пункта Шийковка.

Шестнадцать попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Лиман, Озерное и Ямполь.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Резниковки.

Шесть вражеских штурмов зафиксировано на Краматорском направлении в районах Малиновки и Никифоровки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки и Русиного Яра; еще одно боестолкновение продолжается.

Всего 34 атаки осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Торецкое, Белицкое, Новый Донбасс, Белозерское, Шевченко, Гришино, Мирное, Васильевка, Сергеевка, Удачное и Молодецкое. Два боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 50 оккупантов и 11 — ранено; уничтожена одна артиллерийская система, две единицы автомобильной, две единицы специальной техники и один пункт управления беспилотных летательных аппаратов врага. Повреждена одна артиллерийская система и одна единица автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 275 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Одну атаку оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районе Березового.

Двадцать две атаки оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Косовцево, Верхняя Терса, Цветково, Горькое, Еленоконстантиновка, Воздвижевка и Чаривное. Два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районах Новоандреевки и Приморского.

Штурмовых действий противника не зафиксировано на Приднепровском направлении.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

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