Президент Литвы готов стать посредником для урегулирования дипломатического конфликта между Украиной и Польшей

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что готов выступить посредником в урегулировании дипломатического конфликта между Украиной и Польшей, если обе стороны выразят такое желание. Об этом он сказал в интервью, сообщает LRT, передает УНН.

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По словам литовского лидера, прежде всего Киев и Варшава должны сами выразить готовность к такому формату посредничества.

"Прежде всего они сами должны выразить такое желание. Я уже говорил в своем ежегодном обращении, что готов сделать все возможное, чтобы связь между двумя близкими для нас народами – Польшей и Украиной – не была разрушена", – заявил Науседа.

Президент Литвы сообщил, что уже в ближайшие дни отправится в Польшу, где встретится с президентом Каролем Навроцким. По его словам, во время неформальной встречи стороны также планируют обсудить ситуацию в отношениях между Киевом и Варшавой.

"Мы поговорим об этом вопросе, который для меня очень важен", – сказал он.

В то же время Науседа отметил, что сейчас и Украина, и Польша заявляют о намерении самостоятельно урегулировать разногласия без привлечения посредников.

"Именно такую позицию я услышал от министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Но если обе стороны придут к выводу, что им нужен посредник, и такая просьба будет высказана, я, безусловно, готов выполнить эту роль", – подчеркнул президент Литвы.

Он также отметил, что во время Конференции по восстановлению Украины в Гданьске премьер-министр Украины Юлия Свириденко четко дала понять, что Киев стремится урегулировать конфликт.

"Прошлое важно, но еще важнее настоящее, когда продолжается агрессия против Украины", – подчеркнул Науседа.

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