Хотя начало переговоров о вступлении Украины в ЕС назначено на 25 июня, представители ЕС ожидают, что предметно они начнутся во время польского председательства в блоке, которое начнется 1 января, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Издание указывает, что Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС во вторник, 25 июня, когда "министры ЕС встретятся с украинскими официальными лицами в Люксембурге, чтобы официально начать процесс, который продлится годы, но который является чрезвычайно символичным моментом для страны, которая борется с полномасштабным вторжением россии, которое длится уже третий год".

"Мы преодолели барьер обещанного к выполнению", - сказала Financial Times вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Это решение основывается на заслугах", - сказала она, отметив, что ее страна выполнила все критерии для начала переговоров.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также подчеркнула "важный сигнал", который представляет этот шаг. "путин хотел аннексировать Украину. Вместо этого [страна] теперь ближе к ЕС, чем когда-либо прежде", - сказала она.

Блок также начнет переговоры с соседней Молдовой, которая подала заявку на членство в ЕС через несколько недель после вторжения россии в Украину в 2022 году.

На встречах ЕС представит обеим странам "переговорную рамку" по реформам и законодательству, которые они должны принять, прежде чем будут считаться готовыми присоединиться.

"Начало переговоров о вступлении назначено до того, как Венгрия, наиболее пророссийский член ЕС, начнет председательствовать в блоке 1 июля - шестимесячная роль, которая позволяет этой стране управлять политическими приоритетами", - отмечает издание.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как указывает издание, задержал несколько решений, связанных с Украиной, в том числе относительно начала переговоров о членстве, хотя в конце концов уступил, заявив, что Будапешт будет иметь больше возможностей наложить вето на процесс в дальнейшем.

Представители ЕС ожидают, что предметные переговоры начнутся во время польского председательства в блоке, которое начнется 1 января - сообщает издание.

Стефанишина сказала, что "начиная с 2025 года мы будем настаивать на очень динамичном процессе вступления".

Напомним

Во вторник, 25 июня, в Люксембурге пройдет первая межправительственная конференция Украина-ЕС на уровне министров, что ознаменует старт переговоров с ЕС о членстве.

Межправительственная конференция с Украиной начнется в 15:30 по местному времени (16:30 по Киеву).