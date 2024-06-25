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Предметні переговори про вступ України до ЄС розпочнуться у 2025 році - FT

Київ • УНН

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Україна та Молдова розпочнуть довгоочікувані переговори про вступ до ЄС 25 червня, що стане символічним моментом у їхніх зусиллях приєднатися до блоку на тлі російського вторгнення в Україну.

Предметні переговори про вступ України до ЄС розпочнуться у 2025 році - FT

Хоч початок переговорів про вступ України до ЄС призначено на 25 червня, представники ЄС очікують, що предметно вони розпочнуться під час польського головування в блоці, яке розпочнеться 1 січня, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Видання вказує, що Україна розпочне переговори про вступ до ЄС у вівторок, 25 червня, коли "міністри ЄС зустрінуться з українськими офіційними особами в Люксембурзі, щоб офіційно розпочати процес, який триватиме роки, але який є надзвичайно символічним моментом для країни, яка бореться з повномасштабним вторгненням росії, яке триває вже третій рік".

"Ми подолали бар’єр обіцяного до виконання", – сказала Financial Times віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Це рішення ґрунтується на заслугах", - сказала вона, зазначивши, що її країна виконала всі критерії для початку переговорів.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також підкреслила "важливий сигнал", який представляє цей крок. "путін хотів анексувати Україну. Натомість [країна] тепер ближча до ЄС, ніж будь-коли раніше", - сказала вона.

Блок також розпочне переговори з сусідньою Молдовою, яка подала заявку на членство в ЄС через кілька тижнів після вторгнення росії в Україну в 2022 році.

На зустрічах ЄС представить обом країнам "переговорну рамку" щодо реформ і законодавства, які вони повинні ухвалити, перш ніж вважатимуться готовими приєднатися.

"Початок переговорів про вступ призначено до того, як Угорщина, найбільш проросійський член ЄС, перейме головувати в блоці 1 липня - шестимісячна роль, яка дозволяє цій країні керувати політичними пріоритетами", - зауважує видання.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як вказує видання, затримав кілька рішень, пов’язаних з Україною, у тому числі щодо початку переговорів про членство, хоча зрештою поступився, заявивши, що Будапешт матиме більше можливостей накласти вето на процес у подальшому.

Представники ЄС очікують, що предметні переговори розпочнуться під час польського головування в блоці, яке розпочнеться 1 січня

- повідомляє видання.

Стефанішина сказала, що "починаючи з 2025 року ми будемо наполягати на дуже динамічному процесі вступу".

Нагадаємо

У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі пройде перша міжурядова конференція Україна-ЄС на рівні міністрів, що ознаменує старт перемовин з ЄС про членство

Міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 15:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом).

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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