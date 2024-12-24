Потребление электричества на высоком уровне, на Киевщине обесточивание из-за непогоды - Укрэнерго

Потребление электроэнергии держится на стабильно высоком уровне, что соответствует сезонным показателям, необходимость экономного потребления сохраняется. Из-за непогоды есть обесточивание в Киевской области. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» во вторник, пишет УНН.

Потребление

Как сообщается, потребление держится на стабильно высоком уровне, что соответствует сезонным показателям. Сегодня, 24 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,7% ниже, чем в это же время предыдущего дня - в понедельник.

Вчера, 23 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 3,7% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 20 декабря. Это объяснили снижением температуры воздуха в большинстве регионов по сравнению с концом прошлой недели.

«Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после двенадцати массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. Поэтому необходимость экономного потребления электроэнергии пока сохраняется», - говорится в сообщении.

Украинцев призвали одновременно не включать несколько мощных электроприборов с 8:00 до 20:00.

Последствия непогоды

«В результате неблагоприятных погодных условий, по состоянию на утро, обесточены два населенных пункта в Киевской области. Ремонтные бригады облэнерго работают для скорейшего запитки потребителей», - сообщили в компании.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 10 231 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 140 МВт, что больше, чем сутками ранее.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.12 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.