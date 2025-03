Посол США в РФ объяснил, почему не подал в отставку после саммита в Хельсинки

“Я провел антинаучное социологическое исследование среди своих коллег по поводу того, следует ли мне уходить в отставку. Их смех сказал мне все, что я хотел знать”, — написал посол. Он также сослался на мнение своих сыновей, проходящих службу в рядах ВМС США. “Их слова, когда я их спросил, следует ли мне подать в отставку, были непечатными”, — продолжил он.

Дипломат предложил журналисту Роберту Герке приехать в Москву и познакомиться с сотрудниками и персоналом посольства США. “Они сосредоточены на работе, которую нужно делать для стабилизации наиболее опасных отношений в мире, охватывающих ядерные вооружения, борьбу с терроризмом, прекращение кровопролития на Украине и поиск выхода из неподдающегося (урегулированию) сирийского кризиса. Их верность службе своей стране превыше политики и вдохновляет меня до глубины души”, — пояснил Хантсман.

A former staffer says Jon Huntsman's response to a @RobertGehrke column urging the U.S. ambassador to Russia to step down isn't a surprise.



“He's proven time and time again, it's more than politics for him. It's about the United States of America.” https://t.co/S6IBZRLrtT

— The Salt Lake Tribune (@sltrib) 22 липня 2018 р.

Он отвечал таким образом на материал Герке, опубликованный ранее в этой же газете. Журналист призывал посла США в России подать в отставку из-за того, он якобы служит “не президенту, а марионетке”.

Как сообщал УНН, президент Аргентины Маурисио Макри дал разрешение на строительство в латиноамериканской республике нескольких американских военных баз. Об этом сообщает мексиканское издание Aristegui Noticias со ссылкой на свои информированные источники.