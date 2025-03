Посол США в РФ пояснив, чому не подав у відставку після саміту в Гельсінкі

“Я провів антинаукове соціологічне дослідження серед своїх колег з приводу того, чи слід мені йти у відставку. Їх сміх сказав мені все, що я хотів знати”, — написав посол. Він також послався на думку своїх синів, які проходять службу в лавах ВМС США. “Їх слова, коли я їх запитав, чи слід мені подати у відставку, були нецензурними”, — продовжив він.

Дипломат запропонував журналісту Роберту Герке приїхати в Москву і познайомитися зі співробітниками і персоналом посольства США. “Вони зосереджені на роботі, яку потрібно робити для стабілізації найбільш небезпечних відносин в світі, що охоплюють ядерні озброєння, боротьбу з тероризмом, припинення кровопролиття в Україні і пошук виходу з не підвладної (врегулюванню) сирійської кризи. Їхня відданість службі своїй країні понад політикою і надихає мене до глибини душі”, — пояснив Хантсман.

A former staffer says Jon Huntsman's response to a @RobertGehrke column urging the U.S. ambassador to Russia to step down isn't a surprise.



“He's proven time and time again, it's more than politics for him. It's about the United States of America.” https://t.co/S6IBZRLrtT

— The Salt Lake Tribune (@sltrib) 22 липня 2018 р.

Він відповідав таким чином на матеріал Герке, опублікований раніше в цій же газеті. Журналіст закликав посла США в Росії подати у відставку через те, він нібито служить “не президенту, а маріонетці”.

