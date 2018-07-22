Посол США в РФ пояснив, чому не подав у відставку після саміту в Гельсінкі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Посол США в Росії Джон Хантсман відмовився відгукнутися на заклик американського журналіста і подати у відставку після саміту РФ — США в Гельсінкі. Як пояснив Хантсман в статті, опублікованій в газеті The Salt Lake Tribune, він довірився думці своїх колег дипломатів, які порадили йому не йти з посади, інформує УНН.
“Я провів антинаукове соціологічне дослідження серед своїх колег з приводу того, чи слід мені йти у відставку. Їх сміх сказав мені все, що я хотів знати”, — написав посол. Він також послався на думку своїх синів, які проходять службу в лавах ВМС США. “Їх слова, коли я їх запитав, чи слід мені подати у відставку, були нецензурними”, — продовжив він.
Дипломат запропонував журналісту Роберту Герке приїхати в Москву і познайомитися зі співробітниками і персоналом посольства США. “Вони зосереджені на роботі, яку потрібно робити для стабілізації найбільш небезпечних відносин в світі, що охоплюють ядерні озброєння, боротьбу з тероризмом, припинення кровопролиття в Україні і пошук виходу з не підвладної (врегулюванню) сирійської кризи. Їхня відданість службі своїй країні понад політикою і надихає мене до глибини душі”, — пояснив Хантсман.
A former staffer says Jon Huntsman's response to a @RobertGehrke column urging the U.S. ambassador to Russia to step down isn't a surprise.
“He's proven time and time again, it's more than politics for him. It's about the United States of America.” https://t.co/S6IBZRLrtT
Він відповідав таким чином на матеріал Герке, опублікований раніше в цій же газеті. Журналіст закликав посла США в Росії подати у відставку через те, він нібито служить “не президенту, а маріонетці”.
Як повідомляв УНН, президент Аргентини Маурісіо Макрі дав дозвіл на будівництво в латиноамериканській республіці декількох американських військових баз. Про це повідомляє мексиканське видання Aristegui Noticias з посиланням на свої інформовані джерела.