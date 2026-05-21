Зеленский сообщил о поражении штаба фсб и до сотни потерь оккупантов за одну операцию - показал видео
Киев • УНН
Спецназовцы СБУ поразили штаб ФСБ и уничтожили комплекс Панцирь-С1. Потери врага за одну операцию составляют около сотни оккупантов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении штаба фсб и около сотни потерь оккупантов за одну операцию, показав видео, пишет УНН.
Есть хорошие результаты от воинов Центра спецопераций "А" СБУ. Поражен штаб российских эфэсбэшников и уничтожен зенитный комплекс "Панцирь-С1" на нашей временно оккупированной территории. Благодаря только одной этой операции российские потери – около сотни оккупантов уничтоженными и ранеными. россияне должны чувствовать, что эту свою войну они должны завершать. Украинские санкции средней и дальней дистанций продолжат работать