Зеленский сообщил о поражении штаба фсб и до сотни потерь оккупантов за одну операцию - показал видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении штаба фсб и около сотни потерь оккупантов за одну операцию, показав видео, пишет УНН.

Есть хорошие результаты от воинов Центра спецопераций "А" СБУ. Поражен штаб российских эфэсбэшников и уничтожен зенитный комплекс "Панцирь-С1" на нашей временно оккупированной территории. Благодаря только одной этой операции российские потери – около сотни оккупантов уничтоженными и ранеными. россияне должны чувствовать, что эту свою войну они должны завершать. Украинские санкции средней и дальней дистанций продолжат работать