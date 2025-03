Полицейский в Британии держал руками фургон, чтобы тот не упал с моста

Полисмен Уиллис сказал, что он держал фургон, чтобы остановить его опрокидывание через мост.

В своем Twitter, он написал, что схватил автомобиль, чтобы остановить его “покачивание на ветру”.

После события он заявил, что не может “описать (его) облегчение”, после прибытия пожарных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Британии в результате ДТП с грузовиками погибли восемь человек

“Первый на месте этого столкновения на #A1M, где этим утром и столкнулись с транспортные средства. Фургон, балансирующий над краем моста с водителем в ловушке! Удерживаю машину, чтобы остановить ее покачивание на ветру, я не могу начать описывать мое облегчение, когда пожарные прибыли на место происшествия,” — написал офицер в Twitter.

1st on the scene of this collision on the #A1M this morning and faced with a vehicle balancing over the edge of a bridge with the driver trapped! After holding on to the vehicle to stop it swaying in the wind I can't begin to desribe my relief when @WYFRS arrived on scene! pic.twitter.com/E8ilktlOl7

— Motorway Martin (@WYP_PCWILLIS) 1 грудня 2017 р.