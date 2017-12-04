Поліцейський у Британії тримав руками фургон, щоб той не впав з мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Поліцейський в Йоркширі Мартін Вілліс тримав руками фургон, який потрапив в ДТП і застряг на краю автостради. Водій фургона виявився в пастці і не зміг вибратися з автомобіля самостійно, офіцер притримував автомобіль до прибуття рятувальників, щоб той не впав з моста, передає УНН з посиланням на ВВС.
У своєму Twitter, він написав, що схопив автомобіль, щоб зупинити його "погойдування на вітрі".
Після події він заявив, що не може "описати (свого) полегшення", після прибуття пожежних.
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"Перший на місці цього зіткнення на #A1M, де цього ранку і зіткнулися транспортні засоби. Фургон, що балансує над краєм моста з водієм в пастці! Утримую машину, щоб зупинити її погойдування на вітрі, я не можу описати свого полегшення, після приуття пожежників на місце події," - написав офіцер в Twitter.
1st on the scene of this collision on the # A1M this morning and faced with a vehicle balancing over the edge of a bridge with the driver trapped! After holding on to the vehicle to stop it swaying in the wind I can not begin to desribe my relief when @WYFRS arrived on scene! pic.twitter.com/E8ilktlOl7- Motorway Martin (@WYP_PCWILLIS) 1 грудня 2017 р.