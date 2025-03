Поліцейський у Британії тримав руками фургон, щоб той не впав з мосту

У своєму Twitter, він написав, що схопив автомобіль, щоб зупинити його "погойдування на вітрі".

Після події він заявив, що не може "описати (свого) полегшення", після прибуття пожежних.

"Перший на місці цього зіткнення на #A1M, де цього ранку і зіткнулися транспортні засоби. Фургон, що балансує над краєм моста з водієм в пастці! Утримую машину, щоб зупинити її погойдування на вітрі, я не можу описати свого полегшення, після приуття пожежників на місце події," - написав офіцер в Twitter.

1st on the scene of this collision on the # A1M this morning and faced with a vehicle balancing over the edge of a bridge with the driver trapped! After holding on to the vehicle to stop it swaying in the wind I can not begin to desribe my relief when @WYFRS arrived on scene! pic.twitter.com/E8ilktlOl7

- Motorway Martin (@WYP_PCWILLIS) 1 грудня 2017 р.