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Поджег матрас в больничной палате: в Одесской области осудили пациента

Поджег матрас в больничной палате: в Одесской области осудили пациента

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 10:52  •  883 просмотра

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В Одесской области пациент поджег матрас в больничной палате, причинив ущерб на 30 тыс. грн. Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года за умышленное повреждение имущества.

В Одесской области пациент Березовской центральной районной больницы устроил пожар в своей палате, причинив ущерб на сумму 30 тыс. грн. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в полтора года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали 

Как сообщается, в июле мужчина, находясь в Березовской центральной районной больнице на стационарном лечении, ночью взял зажигалку и поджег матрас кровати в своей палате. Медики, увидев огонь, вызвали пожарных и начали самостоятельно его тушить. 

Спасатели ликвидировали пожар. Никто из пациентов и медперсонала не пострадал, однако были повреждены матрас, кровать, окно, отделка стены и пола. 

Как указали правоохранители, своими действиями мужчина нанес больнице материальный ущерб на общую сумму 30 тысяч гривен.

Пациент объяснил, что таким образом пытался ускорить свою выписку из больницы. 

Несовершеннолетний на электросамокате сбил 80-летнюю женщину во Львове: полиция открыла производство9 октября 2024, 10:27 • 2400 просмотров

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, что квалифицируется по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Во время следствия злоумышленник находился под круглосуточным домашним арестом. 

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком один год и шесть месяцев. На осужденного возложили обязательства периодически являться в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, согласовывать выезд за пределы Украины. 

В случае нарушения в течение испытательного срока возложенных на него обязанностей или совершения новых правонарушений, осужденный может быть направлен для отбывания назначенного наказания, добавили в полиции.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
odesskaya-oblastОдесская область
ukrainaУкраина