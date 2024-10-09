Поджег матрас в больничной палате: в Одесской области осудили пациента
Киев • УНН
В Одесской области пациент поджег матрас в больничной палате, причинив ущерб на 30 тыс. грн. Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года за умышленное повреждение имущества.
В Одесской области пациент Березовской центральной районной больницы устроил пожар в своей палате, причинив ущерб на сумму 30 тыс. грн. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в полтора года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
Как сообщается, в июле мужчина, находясь в Березовской центральной районной больнице на стационарном лечении, ночью взял зажигалку и поджег матрас кровати в своей палате. Медики, увидев огонь, вызвали пожарных и начали самостоятельно его тушить.
Спасатели ликвидировали пожар. Никто из пациентов и медперсонала не пострадал, однако были повреждены матрас, кровать, окно, отделка стены и пола.
Как указали правоохранители, своими действиями мужчина нанес больнице материальный ущерб на общую сумму 30 тысяч гривен.
Пациент объяснил, что таким образом пытался ускорить свою выписку из больницы.
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Мужчине предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, что квалифицируется по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Во время следствия злоумышленник находился под круглосуточным домашним арестом.
Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком один год и шесть месяцев. На осужденного возложили обязательства периодически являться в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, согласовывать выезд за пределы Украины.
В случае нарушения в течение испытательного срока возложенных на него обязанностей или совершения новых правонарушений, осужденный может быть направлен для отбывания назначенного наказания, добавили в полиции.
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