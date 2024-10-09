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Підпалив матрас у лікарняній палаті: на Одещині засудили пацієнта

Підпалив матрас у лікарняній палаті: на Одещині засудили пацієнта

Київ • УНН

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На Одещині пацієнт підпалив матрац у лікарняній палаті, спричинивши збитків на 30 тис. грн. Суд засудив чоловіка до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1,5 роки за умисне пошкодження майна.

На Одещині пацієнт Березівської центральної районної лікарні влаштував пожежу у своїй палаті, спричинивши збитків на суму 30 тис. грн. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном у півтора роки. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

Деталі 

Як повідомляється, у липні чоловік, перебуваючи у Березівській центральній районній лікарні на стаціонарному лікуванні, вночі взяв запальничку та підпалив матрац ліжка у своїй палаті. Медики, побачивши вогонь, викликали пожежників та почали самотужки його гасити. 

Рятувальники ліквідували пожежу. Ніхто з пацієнтів та медперсоналу не постраждав, однак було пошкоджено матрац, ліжко, вікно, оздоблення стіни та підлоги. 

Як вказали правоохоронці, своїми діями чоловік спричинив лікарні матеріальну шкоду на загальну суму 30 тисяч гривень.

Пацієнт пояснив, що у такий спосіб намагався пришвидшити свою виписку з лікарні. 

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Чоловікові висунули обвинувачення в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, що кваліфікується за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Під час слідства зловмисник перебував під цілодобовим домашнім арештом. 

Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком один рік і шість місяців. На засудженого поклали зобов’язання періодично з`являтися до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, погоджувати виїзд за межі України. 

У разі порушення протягом іспитового строку покладених на нього обов’язків або скоєння нових правопорушень, засудженого може бути направлено для відбування призначеного покарання, додали у поліції.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
odeska-oblastОдеська область
ukrainaУкраїна

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