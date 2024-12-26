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Поддержка Украины "до победы" резко падает в Западной Европе - The Guardian

Поддержка Украины "до победы" резко падает в Западной Европе - The Guardian

Киев  •  УНН

 • 8778 просмотра

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В семи странах Западной Европы резко снизилась поддержка Украины «до победы». Большинство европейцев предпочитают мирные переговоры, даже если это означает контроль России над частью территорий.

Готовность поддерживать Украину "до победы" резко упала в Западной Европе накануне возвращения Дональда Трампа в Белый дом, которое поднимает вопрос о будущем американской военной помощи Киеву. Об этом пишет The Guardian, передает УНН

Декабрьский опрос YouGov во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании показал, что желание населения поддерживать Украину до победы - даже если это означает продолжение войны - упало во всех семи странах за последние 12 месяцев.

Поддержка прекращения боевых действий путем переговоров, даже если это оставит за россией контроль над частью Украины, - выросла в каждой стране. Как показал опрос, в четырех странах этот вариант оказался наиболее желательным.

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Опрос показал, что готовность поддержать Украину до победы над россией остается высокой в Швеции (50%) и Дании (40%), а в Великобритании - 36%, но эти показатели снизились на 14 пунктов по сравнению с январскими цифрами 57%, 51% и 50%.

За тот же период процент опрошенных, предпочитающих мир, достигнутый путем переговоров, вырос до 55% с 45% в Италии, 46% (38%) в Испании, 43% (35%) во Франции и 45% (38%) в Германии, что сопровождалось соответствующим падением готовности поддерживать Украину до победы.

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Непонятно, отражает ли это смещение снижение интереса или рост усталости. Во Франции, Германии и Швеции доля тех, кто желает победы Украины и беспокоится о ней, остается стабильной с начала 2023 года, хотя в других странах она снизилась.

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Менее чем через месяц после возвращения Трампа большинство или почти большинство опрошенных во всех странах, кроме одной, считают, что избранный президент США, скорее всего, прекратит поддержку Украины: 62 % немцев, 60 % испанцев, 56 % британцев, 52 % французов и 48 % итальянцев.

Менее уверенными оказались опрошенные в том, что Трамп выведет США из оборонного альянса НАТО: датчане, немцы, итальянцы, испанцы и шведы считают, что этого не произойдет, а мнения британцев и французов разделились поровну.

Люди также разделились во мнениях относительно того, как они отнесутся к мирному урегулированию, которое оставит за россией контроль хотя бы над некоторыми частями Украины, незаконно захваченными ею после вторжения в феврале 2022 года, как, по некоторым данным, планирует Трамп.

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Большинство опрошенных в Швеции (57%), Дании (53%) и Великобритании (51%), а также значительное меньшинство (43%) в Испании заявили, что отнеслись бы к такому соглашению очень или довольно негативно, тогда как во Франции таких 37%, а в Германии и Италии - 31%.

Опрос показал, что большинство западноевропейцев считают, что союзники Украины не сделали достаточно, как в плане экономических санкций против москвы, так и в плане военной и другой помощи Киеву.

Около 66 % датчан, 63 % шведов и испанцев, 59 % британцев, 53 % немцев и итальянцев и 52 % французов заявили, что общая помощь Украине была либо не совсем, либо почти не достаточной. Однако лишь некоторые считают, что их страна должна увеличить поддержку.

Меньшинство - от 29 % в Швеции, 21 % в Великобритании и Германии, 14 % во Франции и лишь 11 % в Италии - считают, что их правительство должно увеличить помощь Украине, при этом большая часть опрошенных в каждой стране заявила, что помощь должна быть либо сохранена, либо сокращена.

Что касается конкретных мер, таких как усиление санкций, поставки большего количества оружия, отправка дополнительных войск для поддержки членов НАТО в Восточной Европе или координация авиаударов по российским целям в Украине, то их поддержка осталась неизменной или была ниже, чем раньше.

На вопрос о том, какой, по их мнению, будет ситуация через год, мало кто из западноевропейцев считает, что россия или Украина победят, большинство считает, что две страны либо все еще будут воевать, либо будут вести переговоры о мире.

Окончание войны считают более вероятным жители Дании (47 %), Германии (40 %), Великобритании и Франции (38 %) и Италии (36 %), а продолжение боевых действий рассматривают как несколько более вероятный сценарий жители Испании (36 %) и Швеции (35 %).

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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