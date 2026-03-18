Патриарха Грузии похоронят 22 марта в Сионском соборе

Патриарха Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илию II похоронят 22 марта в Сионском кафедральном соборе. Решение объявлено по итогам заседания Священного синода, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Панихиды с сегодняшнего дня будут проходить в храме Самеба.

Со своей стороны правительство Грузии сообщило, что создает госкомиссию по организации похорон.

В Грузии объявлен национальный траур, он продлится до дня похорон.

Илия II был предстоятелем Грузинской православной церкви с 1977 года — его патриаршество является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Он вступил на патриарший престол в возрасте 44 лет. Сорок девять лет он стоял во главе церкви, и большинство этих лет было временем перемен в Грузии. При нем в 1990 году ГПЦ восстановила автокефалию, отмененную Россией в 1811 году.

Состояние здоровья 93-летнего главы Церкви резко ухудшилось в ночь на 17 марта: его доставили в Кавказский медицинский центр с массивным внутренним кровотечением. Илия Второй скончался в больнице около девяти вечера 17 марта.