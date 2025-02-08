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OpenAI планирует открыть офис в Германии: что известно

OpenAI планирует открыть офис в Германии: что известно

Киев  •  УНН

 • 5378 просмотра

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OpenAI объявила об открытии своего первого офиса в Германии, который будет расположен в Мюнхене. Компания планирует нанимать сотрудников по маркетингу, глобальным вопросам и коммуникациям, расширяя присутствие в ЕС.

OpenAI расширяет свое присутствие в Германии. Согласно пресс-релизу, выпущенному в пятницу, производитель ChatGPT планирует открыть офис в Мюнхене в ближайшие месяцы, передает УНН со ссылкой на TechCrunch.

"Германия славится своим техническим опытом, академическим превосходством и промышленными инновациями", - заявил в своем заявлении генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. "Открытие нашего первого офиса в Германии означает, что мы сможем помочь еще большему количеству людей, предприятий и учреждений извлечь выгоду из возможностей ИИ".

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Согласно пресс-релизу, OpenAI обсуждает открытие немецкого филиала с немецкими чиновниками с 2023 года. По данным стартапа, в Европе в Германии наибольшее количество пользователей, платных подписчиков и разработчиков API, работающих на основе технологии OpenAI.

Представитель OpenAI сообщил TechCrunch по электронной почте, что офис будет нанимать сотрудников на должности по выходу на рынок, глобальным вопросам и коммуникациям. Они отказались раскрывать подробности о количестве должностей.

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Новый офис OpenAI на юге Германии появился после того, как базирующаяся в Сан-Франциско фирма открыла офисы в Париже, Брюсселе и Дублине, расширив свое присутствие в ЕС.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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myunkhenМюнхен
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parizhПариж
germaniyaГермания
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