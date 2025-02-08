OpenAI планирует открыть офис в Германии: что известно
Киев • УНН
OpenAI объявила об открытии своего первого офиса в Германии, который будет расположен в Мюнхене. Компания планирует нанимать сотрудников по маркетингу, глобальным вопросам и коммуникациям, расширяя присутствие в ЕС.
OpenAI расширяет свое присутствие в Германии. Согласно пресс-релизу, выпущенному в пятницу, производитель ChatGPT планирует открыть офис в Мюнхене в ближайшие месяцы, передает УНН со ссылкой на TechCrunch.
"Германия славится своим техническим опытом, академическим превосходством и промышленными инновациями", - заявил в своем заявлении генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. "Открытие нашего первого офиса в Германии означает, что мы сможем помочь еще большему количеству людей, предприятий и учреждений извлечь выгоду из возможностей ИИ".
OpenAI запускает резидентство данных в Европе: что это значит06.02.2025, 16:46 • 26729 просмотров
Согласно пресс-релизу, OpenAI обсуждает открытие немецкого филиала с немецкими чиновниками с 2023 года. По данным стартапа, в Европе в Германии наибольшее количество пользователей, платных подписчиков и разработчиков API, работающих на основе технологии OpenAI.
Представитель OpenAI сообщил TechCrunch по электронной почте, что офис будет нанимать сотрудников на должности по выходу на рынок, глобальным вопросам и коммуникациям. Они отказались раскрывать подробности о количестве должностей.
OpenAI меняет курс: Сэм Альтман раскрывает планы по суперинтеллекту06.01.2025, 13:33 • 24115 просмотров
Новый офис OpenAI на юге Германии появился после того, как базирующаяся в Сан-Франциско фирма открыла офисы в Париже, Брюсселе и Дублине, расширив свое присутствие в ЕС.