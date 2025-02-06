OpenAI запускает резидентство данных в Европе: что это значит

Компания OpenAI в четверг запустила резидентство данных в Европе, что позволяет европейским организациям соответствовать местным требованиям по суверенитету данных при использовании ИИ-продуктов компании, сообщает TechCrunch, пишет УНН.

Детали

Резидентство данных относится к физическому расположению данных организации, а также к требованиям местного законодательства и политики, которые применяются к этим данным. Большинство технологических гигантов и поставщиков облачных услуг предлагают европейские программы резидентства данных, которые помогают клиентам соблюдать европейские местные законы о конфиденциальности и защите данных, такие как GDPR, Федеральный закон Германии о защите данных и законодательство Великобритании о защите данных.

Начиная с четверга, клиенты OpenAI, использующие API компании, могут выбрать обработку данных в Европе для «соответствующих конечных точек», а новые клиенты ChatGPT Enterprise и Edu могут выбрать хранение клиентского контента в Европе. Данные «в состоянии покоя» касаются данных, которые активно не перемещаются между сетями или к которым не осуществляется доступ.

OpenAI заявляет, что при включении европейского резидентства данных запросы API будут обрабатываться OpenAI в регионе с нулевым сохранением данных, что означает, что запросы и ответы модели ИИ не будут храниться на серверах компании. Если включить эту функцию для чат-платформы OpenAI на основе искусственного интеллекта, ChatGPT, информация о клиентах, включая разговоры с ChatGPT, запросы пользователей, изображения, загруженные файлы и специальные боты, будет храниться в регионе, согласно OpenAI.

OpenAI отмечает, что сейчас европейское резидентство данных можно настроить только для новых проектов с использованием API компании. Существующие проекты нельзя обновить для получения европейского резидентства.

Дополнение

Европейские регуляторы данных в прошлом обращались к OpenAI из-за того, что они утверждали, что это потенциальное несоблюдение местных законов о данных. Испания и Германия, среди других стран, инициировали проверки методов обработки данных OpenAI ChatGPT, а в декабре итальянский надзорный орган защиты данных, который ранее ненадолго заблокировал ChatGPT, оштрафовал компанию на 15 миллионов евро (15,6 миллионов долларов) за возможное нарушение европейских требований по защите данных потребителей.

В начале прошлого года целевая группа Европейского совета по защите данных, европейского органа, который обеспечивает единообразное применение правил защиты данных в ЕС, опубликовала отчет, призванный направлять органы защиты данных стран-членов при расследовании ChatGPT. В отчете были затронуты такие темы, как законность сбора данных для обучения ChatGPT, прозрачность и точность данных.