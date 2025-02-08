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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 147857 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 167332 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 149751 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103695 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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OpenAI планує відкрити офіс у Німеччині: що відомо

OpenAI планує відкрити офіс у Німеччині: що відомо

Київ • УНН

 • 34215 перегляди

OpenAI оголосила про відкриття свого першого офісу в Німеччині, який буде розташований у Мюнхені. Компанія планує наймати співробітників з маркетингу, глобальних питань і комунікацій, розширюючи присутність у ЄС.

OpenAI розширює свою присутність у Німеччині. Згідно з прес-релізом, випущеним у п'ятницю, виробник ChatGPT планує відкрити офіс у Мюнхені найближчими місяцями, передає УНН з посиланням на TechCrunch.

«Німеччина славиться своїм технічним досвідом, академічною перевагою і промисловими інноваціями», - заявив у своїй заяві генеральний директор OpenAI Сем Альтман. «Відкриття нашого першого офісу в Німеччині означає, що ми зможемо допомогти ще більшій кількості людей, підприємств і установ отримати вигоду з можливостей ШІ».

OpenAI запускає резидентство даних у Європі: що це означає06.02.2025, 16:46 • 28292 перегляди

Згідно з прес-релізом, OpenAI обговорює відкриття німецької філії з німецькими чиновниками з 2023 року. За даними стартапу, в Європі в Німеччині найбільша кількість користувачів, платних передплатників і розробників API, що працюють на основі технології OpenAI.

Представник OpenAI повідомив TechCrunch електронною поштою, що офіс найматиме співробітників на посади з виходу на ринок, глобальних питань і комунікацій. Вони відмовилися розкривати подробиці про кількість посад.

OpenAI змінює курс: Сем Альтман розкриває плани щодо суперінтелекту06.01.2025, 13:33 • 24241 перегляд

Новий офіс OpenAI на півдні Німеччини з'явився після того, як фірма, що базується в Сан-Франциско, відкрила офіси в Парижі, Брюсселі та Дубліні, розширивши свою присутність у ЄС.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини СвітуТехнології
openaiOpenAI
chatgptChatGPT
miunkhenМюнхен
briusselБрюссель
paryzhПариж
nimechchynaНімеччина
san-frantsyskoСан-Франциско

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