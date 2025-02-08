OpenAI планує відкрити офіс у Німеччині: що відомо

OpenAI розширює свою присутність у Німеччині. Згідно з прес-релізом, випущеним у п'ятницю, виробник ChatGPT планує відкрити офіс у Мюнхені найближчими місяцями, передає УНН з посиланням на TechCrunch.

«Німеччина славиться своїм технічним досвідом, академічною перевагою і промисловими інноваціями», - заявив у своїй заяві генеральний директор OpenAI Сем Альтман. «Відкриття нашого першого офісу в Німеччині означає, що ми зможемо допомогти ще більшій кількості людей, підприємств і установ отримати вигоду з можливостей ШІ».

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Згідно з прес-релізом, OpenAI обговорює відкриття німецької філії з німецькими чиновниками з 2023 року. За даними стартапу, в Європі в Німеччині найбільша кількість користувачів, платних передплатників і розробників API, що працюють на основі технології OpenAI.

Представник OpenAI повідомив TechCrunch електронною поштою, що офіс найматиме співробітників на посади з виходу на ринок, глобальних питань і комунікацій. Вони відмовилися розкривати подробиці про кількість посад.

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Новий офіс OpenAI на півдні Німеччини з'явився після того, як фірма, що базується в Сан-Франциско, відкрила офіси в Парижі, Брюсселі та Дубліні, розширивши свою присутність у ЄС.