«Он сумасшедший»: у Трампа обеспокоены действиями Нетаньяху после израильского удара по Сирии – Axios
Киев • УНН
В Белом доме растет недовольство премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за его действий, в частности ударов по Сирии и обстрела церкви в Газе. Американские чиновники считают, что его поведение может подорвать усилия Трампа и является слишком деструктивным.
В Белом доме растет недовольство премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после ударов по Сирии. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников США, информирует УНН.
Детали
По словам одного из собеседников издания, "Биби (Нетаньяху - ред.) вел себя как сумасшедший, он постоянно все бомбит".
Это может подорвать то, что Трамп пытается сделать
Второй высокопоставленный чиновник также указал на обстрел церкви в Газе на этой неделе, что побудило президента Трампа позвонить Нетаньяху и потребовать объяснений.
Ощущение такое, что каждый день происходит что-то новое. Что за черт?
Третий чиновник США заявил, что в администрации Трампа растет скептицизм в отношении Нетаньяху - "ощущение, что его палец на спусковом крючке слишком чешется, и он слишком деструктивен".
"Нетаньяху иногда похож на ребенка, который просто не хочет вести себя должным образом", - отметил чиновник.
Контекст
16 июля в Дамаске был нанесен израильский удар по штабу сирийских вооруженных сил. Это обострило нестабильную обстановку на местах и стало реализацией заявлений, связанных со столкновениями между сирийскими правительственными войсками и "друзскими боевиками" в городе Сувейда на юге Сирии.
Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не поддержали последние удары Израиля по Сирии. По ее словам, Вашингтон четко выразил свое недовольство после обострения ситуации и оперативно принял меры для ее деэскалации.
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