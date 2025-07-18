США не підтримали останні удари Ізраїлю по Сирії - Держдеп

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати не підтримали останні удари Ізраїлю по Сирії. Вашингтон чітко висловив своє невдоволення після загострення ситуації та оперативно вжив заходів для її деескалації. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Щодо втручання та дій Ізраїлю… Сполучені Штати не підтримали нещодавні удари Ізраїлю. Ми ведемо дипломатичні переговори з Ізраїлем і Сирією на найвищому рівні, щоб вирішити нинішню кризу і досягти тривалої угоди між двома суверенними державами

Брюс утрималася від відповіді на запитання, чи підтримує Вашингтон військові операції Ізраїлю, коли той вважає їх доцільними.

Я не буду говорити про майбутні або минулі переговори. Зараз ми маємо справу з цим конкретним епізодом, з тим, що було необхідно, і я думаю, що ми дуже чітко висловили своє невдоволення, безумовно, президент висловив його, і ми дуже швидко працювали, щоб це припинити