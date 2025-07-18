США не підтримали останні удари Ізраїлю по Сирії - Держдеп
Київ • УНН
Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати не підтримали останні удари Ізраїлю по Сирії, висловивши невдоволення та працюючи над деескалацією. Вашингтон закликає сирійську владу до діалогу для інтеграції.
Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати не підтримали останні удари Ізраїлю по Сирії. Вашингтон чітко висловив своє невдоволення після загострення ситуації та оперативно вжив заходів для її деескалації. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
Щодо втручання та дій Ізраїлю… Сполучені Штати не підтримали нещодавні удари Ізраїлю. Ми ведемо дипломатичні переговори з Ізраїлем і Сирією на найвищому рівні, щоб вирішити нинішню кризу і досягти тривалої угоди між двома суверенними державами
Брюс утрималася від відповіді на запитання, чи підтримує Вашингтон військові операції Ізраїлю, коли той вважає їх доцільними.
Я не буду говорити про майбутні або минулі переговори. Зараз ми маємо справу з цим конкретним епізодом, з тим, що було необхідно, і я думаю, що ми дуже чітко висловили своє невдоволення, безумовно, президент висловив його, і ми дуже швидко працювали, щоб це припинити
За її словами, Сполучені Штати Америки засуджують насильство в Сирії та активно співпрацюють з усіма сторонами конфлікту для пошуку шляхів деескалації й продовження діалогу щодо інтеграції. Також Вашингтон закликав сирійську владу взяти на себе провідну роль у цьому процесі.
Нагадаємо
16 липня у Дамаску, за повідомленнями, було завдано ізраїльського удару по штабу сирійських збройних сил, повідомляє Al Jazeera, вказуючи, що це загострює нестабільну обстановку на місцях та є виконанням заяв, пов'язаних із зіткненнями між сирійськими урядовими військами та "друзськими бойовиками" у місті Сувейда на півдні Сирії.