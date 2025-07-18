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США не поддержали последние удары Израиля по Сирии - Госдеп

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не поддержали последние удары Израиля по Сирии, выразив недовольство и работая над деэскалацией. Вашингтон призывает сирийские власти к диалогу для интеграции.

США не поддержали последние удары Израиля по Сирии - Госдеп

Представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не поддержали последние удары Израиля по Сирии. Вашингтон четко выразил свое недовольство после обострения ситуации и оперативно принял меры для ее деэскалации. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Что касается вмешательства и действий Израиля… Соединенные Штаты не поддержали недавние удары Израиля. Мы ведем дипломатические переговоры с Израилем и Сирией на высшем уровне, чтобы разрешить нынешний кризис и достичь длительного соглашения между двумя суверенными государствами

- сказала Тэмми Брюс.

Брюс воздержалась от ответа на вопрос, поддерживает ли Вашингтон военные операции Израиля, когда тот считает их целесообразными.

Я не буду говорить о будущих или прошлых переговорах. Сейчас мы имеем дело с этим конкретным эпизодом, с тем, что было необходимо, и я думаю, что мы очень четко выразили свое недовольство, безусловно, президент выразил его, и мы очень быстро работали, чтобы это прекратить

- подчеркнула она.

По ее словам, Соединенные Штаты Америки осуждают насилие в Сирии и активно сотрудничают со всеми сторонами конфликта для поиска путей деэскалации и продолжения диалога по интеграции. Также Вашингтон призвал сирийские власти взять на себя ведущую роль в этом процессе.

Напомним

16 июля в Дамаске, по сообщениям, был нанесен израильский удар по штабу сирийских вооруженных сил, сообщает Al Jazeera, указывая, что это обостряет нестабильную обстановку на местах и является выполнением заявлений, связанных со столкновениями между сирийскими правительственными войсками и "друзскими боевиками" в городе Сувейда на юге Сирии.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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Израиль
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Reuters
Дамаск
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