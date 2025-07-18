США не поддержали последние удары Израиля по Сирии - Госдеп

Представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не поддержали последние удары Израиля по Сирии. Вашингтон четко выразил свое недовольство после обострения ситуации и оперативно принял меры для ее деэскалации. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Что касается вмешательства и действий Израиля… Соединенные Штаты не поддержали недавние удары Израиля. Мы ведем дипломатические переговоры с Израилем и Сирией на высшем уровне, чтобы разрешить нынешний кризис и достичь длительного соглашения между двумя суверенными государствами

Брюс воздержалась от ответа на вопрос, поддерживает ли Вашингтон военные операции Израиля, когда тот считает их целесообразными.

Я не буду говорить о будущих или прошлых переговорах. Сейчас мы имеем дело с этим конкретным эпизодом, с тем, что было необходимо, и я думаю, что мы очень четко выразили свое недовольство, безусловно, президент выразил его, и мы очень быстро работали, чтобы это прекратить