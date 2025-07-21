"Він божевільний": у Трампа занепокоєні діями Нетаньяху після ізраїльського удару по Сирії - Axios

У Білому домі зростає невдоволення прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху після ударів по Сирії. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваних високопосадовців США, інформує УНН.

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За словами одного зі співрозмовників видання, "Бібі (Нетаньяху - ред.) поводився як божевільний, він постійно все бомбить".

Це може підірвати те, що Трамп намагається зробити - цитує ЗМІ американського чиновника.

Другий високопосадовець також вказав на обстріл церкви в Газі цього тижня, що спонукало президента Трампа зателефонувати Нетаньяху та вимагати пояснень.

Відчуття таке, що кожного дня відбувається щось нове. Що за чорт? - сказав співрозмовник.

Третій чиновник США заявив, що в адміністрації Трампа зростає скептицизм щодо Нетаньяху - "відчуття, що його палець на спусковому гачку занадто свербить, і він занадто деструктивний".

"Нетаньяху іноді схожий на дитину, яка просто не хоче поводитися належним чином", - зазначив посадовець.

Контекст

16 липня у Дамаску було завдано ізраїльського удару по штабу сирійських збройних сил. Це загострило нестабільну обстановку на місцях та стало реалізацією заяв, пов'язаних із зіткненнями між сирійськими урядовими військами та "друзськими бойовиками" у місті Сувейда на півдні Сирії.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати не підтримали останні удари Ізраїлю по Сирії. За її словами, Вашингтон чітко висловив своє невдоволення після загострення ситуації та оперативно вжив заходів для її деескалації.

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