ОЭСР улучшила прогноз развития мировой экономики

"Ожидается, что в этом году глобальный экономический рост составит 5,8%, что является резким пересмотром в сторону повышения по сравнению с прогнозом по декабрь 2020 в 4,2% в 2021. Развертывание кампаний по вакцинации во многих странах с развитой экономикой способствовало улучшению, так же как и массивные бюджетные стимулы со стороны Соединенных Штатов ", - сообщили в организации.

Также ожидается, что в следующем году рост мирового ВВП составит 4,4%, но к концу 2022 мировой доход все равно будет примерно на 3 триллиона долларов США меньше, чем ожидалось в коронакризы. К примеру, 3 триллиона долларов - это размер всей французской экономики.

В ОЭСР отмечают, что хотя перспективы роста мировой экономики и улучшились, но это не обычное восстановление. "Вероятно, оно останется неравномерным и будет зависеть от эффективности программ вакцинации и политики в сфере охраны общественного здоровья", - указали аналитики.

Эксперты отмечают: несмотря на то, что во многих странах с развитой экономикой показатели вакцинации лучше, более бедные страны и страны с формирующимся рынком, остаются позади.

Так, сообщается, что некоторые страны восстанавливаются гораздо быстрее, чем другие. Корея и Соединенные Штаты достигнут, как ожидается, допандемичного уровня дохода на душу населения примерно через 18 месяцев. Ожидается, что для восстановления большей части экономик Европы потребуется почти 3 года. В Мексике и Южной Африке это может занять от 3 до 5 лет.

Различия в темпах экономического восстановления в разных странах, как указано, обусловлены и степенью государственной поддержки уязвимых работников и предприятий, зависимостью страны от определенных секторов, таких как туризм, а также развития сферы общественного здравоохранения и вакцинации. Торговля тоже играет свою роль. "С начала пандемии потребители стали меньше тратить на услуги и больше на товары. Активизация товарной торговли принесла пользу странам, активно участвующих в цепочках поставок, особенно фармацевтических, медицинских товаров и в сфере информационных технологий", - указывают в ОЭСР.

"Пандемия рискует нанести долгосрочных убытков перспективам относительно трудоустройства и уровню жизни многих людей. Правительствам следует использовать все ресурсы, необходимые для ускорения вакцинации во всем мире. Им следует поддерживать адресную поддержку людей и компаний до тех пор, пока экономика не сможет полностью восстановиться, инвестировать в цифровую и зеленый трансформацию ", - считают в ОЭСР.

Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3,8%.