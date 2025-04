ОЕСР поліпшила прогноз розвитку світової економіки

Цитата:

"Очікується, що в цьому році глобальне економічне зростання становитиме 5,8%, що є різким переглядом у бік підвищення в порівнянні з прогнозом за грудень 2020 року у 4,2% на 2021 рік. Розгортання кампаній з вакцинації в багатьох країнах з розвиненою економікою сприяло поліпшенню, так само як і масивні бюджетні стимули з боку Сполучених Штатів", - повідомили в організації.

Деталі

Також очікується, що в наступному році зростання світового ВВП становитиме 4,4%, але до кінця 2022 року світовий дохід все одно буде приблизно на 3 трильйони доларів США меншим, ніж очікувалося до коронакризи. До прикладу, 3 трильйони доларів - це розмір всієї французької економіки.

В ОЕСР зазначають, що хоч перспективи зростання світової економіки і покращилися, але це не звичайне відновлення. "Ймовірно, воно залишиться нерівномірним і буде залежати від ефективності програм вакцинації та політики у сфері охорони громадського здоров'я", - вказали аналітики.

Експерти відзначають: попри те, що в багатьох країнах з розвиненою економікою показники вакцинації кращі, більш бідні країни і країни з ринком, що формується, залишаються позаду.

Так, повідомляється, що деякі країни відновлюються набагато швидше, ніж інші. Корея і Сполучені Штати досягнуть, за очікуваннями, допандемічного рівня доходу на душу населення приблизно через 18 місяців. Очікується, що для відновлення більшої частини економік Європи буде потрібно майже 3 роки. У Мексиці та Південній Африці це може зайняти від 3 до 5 років.

Відмінності в темпах економічного відновлення в різних країнах, як вказано, обумовлені і ступенем державної підтримки вразливих працівників і підприємств, залежністю країни від певних секторів, таких як туризм, а також від розвитку сфери охорони громадського здоров'я і вакцинації. Торгівля теж відіграє свою роль. "З початку пандемії споживачі стали менше витрачати на послуги і більше на товари. Активізація товарної торгівлі принесла користь країнам, що активно беруть участь в ланцюжках поставок, особливо фармацевтичних, медичних товарів та у сфері інформаційних технологій", - вказують в ОЕСР.

"Пандемія ризикує завдати довгострокових збитків перспективам щодо працевлаштування і рівню життя багатьох людей. Урядам слід використовувати всі ресурси, необхідні для прискорення вакцинації в усьому світі. Їм слід підтримувати адресну підтримку людей і компаній до тих пір, поки економіка не зможе повністю відновитися, інвестувати в цифрову і зелену трансформацію", - вважають в ОЕСР.

Додамо

Нацбанк погіршив прогноз зростання економіки України у 2021 році до 3,8%.