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Актуальное
Обнаружено движение вражеских беспилотников в восьми областях Украины

Обнаружено движение вражеских беспилотников в восьми областях Украины

Киев  •  УНН

 • 2051 просмотра

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Воздушные Силы ВСУ сообщают об активном движении БпЛА в разных регионах страны. Зафиксировано 8 маршрутов дронов от Сумщины до Запорожья, большинство из которых движутся в западном и южном направлениях.

Обнаружено активное движение беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в разных регионах страны. Об этом сообщает Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В частности, зафиксированы следующие маршруты: 

- На границе Хмельницкой и Ровенской областей аппарат направляется в сторону Житомирской области. 

- С территории Сумщины БпЛА движется в направлении Черниговской области. 

- На севере Полтавщины наблюдается аппарат, который следует в западном направлении. 

- В восточных районах Киевщины также зафиксировано курсирование беспилотника на запад. 

- На юге Полтавщины аппарат движется в южном направлении. 

- Центральная часть Харьковской области стала местом наблюдения БпЛА, который направляется на юг. 

- Над территорией Днепропетровщины зафиксировано движение беспилотника в южном направлении. 

- В северной части Запорожской области аппарат нацелен на Запорожье. 

Воздушные Силы Украины продолжают тщательный мониторинг и координируют действия для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Движение вражеских дронов зафиксировано сразу в шести областях Украины - ПС18.01.25, 23:03 • 16795 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат

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