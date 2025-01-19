Обнаружено движение вражеских беспилотников в восьми областях Украины

Обнаружено активное движение беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в разных регионах страны. Об этом сообщает Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В частности, зафиксированы следующие маршруты:

- На границе Хмельницкой и Ровенской областей аппарат направляется в сторону Житомирской области.

- С территории Сумщины БпЛА движется в направлении Черниговской области.

- На севере Полтавщины наблюдается аппарат, который следует в западном направлении.

- В восточных районах Киевщины также зафиксировано курсирование беспилотника на запад.

- На юге Полтавщины аппарат движется в южном направлении.

- Центральная часть Харьковской области стала местом наблюдения БпЛА, который направляется на юг.

- Над территорией Днепропетровщины зафиксировано движение беспилотника в южном направлении.

- В северной части Запорожской области аппарат нацелен на Запорожье.

Воздушные Силы Украины продолжают тщательный мониторинг и координируют действия для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Движение вражеских дронов зафиксировано сразу в шести областях Украины - ПС