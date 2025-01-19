Обнаружено движение вражеских беспилотников в восьми областях Украины
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активном движении БпЛА в разных регионах страны. Зафиксировано 8 маршрутов дронов от Сумщины до Запорожья, большинство из которых движутся в западном и южном направлениях.
Обнаружено активное движение беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в разных регионах страны. Об этом сообщает Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В частности, зафиксированы следующие маршруты:
- На границе Хмельницкой и Ровенской областей аппарат направляется в сторону Житомирской области.
- С территории Сумщины БпЛА движется в направлении Черниговской области.
- На севере Полтавщины наблюдается аппарат, который следует в западном направлении.
- В восточных районах Киевщины также зафиксировано курсирование беспилотника на запад.
- На юге Полтавщины аппарат движется в южном направлении.
- Центральная часть Харьковской области стала местом наблюдения БпЛА, который направляется на юг.
- Над территорией Днепропетровщины зафиксировано движение беспилотника в южном направлении.
- В северной части Запорожской области аппарат нацелен на Запорожье.
Воздушные Силы Украины продолжают тщательный мониторинг и координируют действия для обеспечения безопасности воздушного пространства.
Движение вражеских дронов зафиксировано сразу в шести областях Украины - ПС18.01.25, 23:03 • 16795 просмотров