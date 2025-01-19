Виявлено рух ворожих безпілотників у восьми областях України
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активний рух БпЛА у різних регіонах країни. Зафіксовано 8 маршрутів дронів від Сумщини до Запоріжжя, більшість з яких рухаються у західному та південному напрямках.
Виявлений активний рух безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у різних регіонах країни. Про це повідомляє Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Зокрема, зафіксовано наступні маршрути:
- На межі Хмельницької та Рівненської областей апарат прямує у бік Житомирської області.
- З території Сумщини БпЛА рухається в напрямку Чернігівської області.
- На півночі Полтавщини спостерігається апарат, який слідує у західному напрямку.
- У східних районах Київщини також зафіксовано курсування безпілотника на захід.
- На півдні Полтавщини апарат рухається у південному напрямку.
- Центральна частина Харківської області стала місцем спостереження БпЛА, який прямує на південь.
- Над територією Дніпропетровщини зафіксовано рух безпілотника у південному напрямку.
- У північній частині Запорізької області апарат націлений на Запоріжжя.
Повітряні Сили України продовжують ретельний моніторинг і координують дії для забезпечення безпеки повітряного простору.
Рух ворожих дронів зафіксовано одразу в шести областях України - ПС18.01.25, 23:03 • 45800 переглядiв