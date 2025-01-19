Виявлено рух ворожих безпілотників у восьми областях України

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Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активний рух БпЛА у різних регіонах країни. Зафіксовано 8 маршрутів дронів від Сумщини до Запоріжжя, більшість з яких рухаються у західному та південному напрямках.

Виявлений активний рух безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у різних регіонах країни. Про це повідомляє Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зокрема, зафіксовано наступні маршрути: 

- На межі Хмельницької та Рівненської областей апарат прямує у бік Житомирської області. 

- З території Сумщини БпЛА рухається в напрямку Чернігівської області. 

- На півночі Полтавщини спостерігається апарат, який слідує у західному напрямку. 

- У східних районах Київщини також зафіксовано курсування безпілотника на захід. 

- На півдні Полтавщини апарат рухається у південному напрямку. 

- Центральна частина Харківської області стала місцем спостереження БпЛА, який прямує на південь. 

- Над територією Дніпропетровщини зафіксовано рух безпілотника у південному напрямку. 

- У північній частині Запорізької області апарат націлений на Запоріжжя. 

Повітряні Сили України продовжують ретельний моніторинг і координують дії для забезпечення безпеки повітряного простору.

Рух ворожих дронів зафіксовано одразу в шести областях України - ПС18.01.25, 23:03 • 45800 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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