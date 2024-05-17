Необходимо противодействовать посредникам в третьих странах, через которых рф закупает товары для производства оружия - группа Ермака-Макфола

Для того, чтобы минимизировать объемы поставок в РФ товаров для производства оружия необходимо усилить санкционное давление и экспортный контроль в отношении компаний в третьих странах. Об этом говорится в новом Плане действий для дальнейшего усиления санкционного давления на Россию - Action Plan 3.0, который представила Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), Посол Майкл Макфол, пишет УНН.

В документе отмечается, что многие товары, которые россия использует для производства оружия, производятся по заказу компаний санкционной коалиции в третьих странах. Поэтому важно также обеспечить, чтобы экспортный контроль во всех юрисдикциях применялся экстерриториально.

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Кроме этого, необходимо принимать меры в отношении посредников. В частности, компаний в Китае, Турции, ОАЭ, а также на Кавказе и в Центральной Азии, через которые рф закупает товары двойного назначения.

Они (страны санкционной коалиции - ред.) могут сделать это путем наложения санкций на организации, которые способствовали нарушениям экспортного контроля с участием любых компаний или лиц из стран коалиции. Если это делать всесторонне (то есть, выходя за пределы текущего частичного подхода, который направлен лишь на небольшое количество таких компаний), последовательно (то есть во всех юрисдикциях коалиции) и регулярно (то есть, реагируя на адаптацию сети обхода), это может серьезно повлиять на закупочные способности России. Любые принудительные меры должны сопровождаться сотрудничеством с государственным и частным секторами в ключевых третьих странах - говорится в Плане группы Ермака-Макфола.

Напомним

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее сообщил, в результате сотрудничество КНИИСЭ и зарубежных СМИ стал арест в Нидерландах трех человек, которые в обход санкций поставляли в россию товары для военных нужд.

Мы искренне благодарны международным расследователям, профессиональная деятельность которых помогает перекрывать российские пути незаконных поставок иностранной микроэлектроники для комплектации вражеских ракет и беспилотников. Среди последнего - имеем успешный кейс взаимодействия с журналистами Нидерландов. Их расследование привело к тому, что власти страны арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая работала для обхода общеевропейских санкций против России. Такие небольшие локальные шаги помогают повышать эффективность санкционного давления на страну-агрессора - отметил Рувин.

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