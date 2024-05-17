В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
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Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компаниюЭксклюзив
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Необходимо противодействовать посредникам в третьих странах, через которых рф закупает товары для производства оружия - группа Ермака-Макфола
Многие товары, которые россия использует для производства оружия, производятся по заказу компаний санкционной коалиции в третьих странах.
"Трудно сказать, когда будет урегулировано, идет дискуссия": Корниенко об экономическом бронировании
Комитет по вопросам экономической политики работает над вопросом экономического бронирования, но трудно сказать, когда оно будет решено, поскольку продолжаются дискуссии по поиску справедливого компромисса, который бы поддержал украинскую экономику и одновременно обеспечил справедливый подход к бронированию и мобилизации.
Фьюри отказался смотреть Усику в глаза в битве взглядов: видео
Тайсон Фьюри и Александр Усик обменялись несколькими словами на пресс-конференции перед боем за титул чемпиона мира в тяжелом весе, причем Фьюри отказался смотреть Усику в глаза в битве взглядов.
Удары рф по Харькову: мэр сообщил об одном погибшем
Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате удара российского беспилотника по Холодногорскому району Харькова.
Оккупанты в Мариуполя проводят ремонт уничтоженного Драмтеатра
Российские оккупационные власти в Мариуполе разбирают и ремонтируют здание драматического театра, который они разбомбила в 2022 году, когда в его подвалах прятались сотни семей с детьми, пытаясь скрыть свое военное преступление.
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
Евгения Ростолопа, советник председателя Киевской ОВА, подчеркнула, что не имеет никакого отношения к российской компании или торговле оружием, назвав обвинения в свой адрес вымышленными информационными атаками.
На 5% меньше, чем в прошлом году: в Украине зарегистрировали 3,6 тыс. случаев ВИЧ-инфекции и 758 случаев СПИДа
По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине зарегистрировано 3 648 случаев ВИЧ-инфекции и 758 случаев СПИДа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Министерство здравоохранения.
россияне дважды ударили КАБами по Харькову: известно о 5 пострадавших
По предварительным данным, российские войска дважды ударили КАБами, в частности по Холодногорскому району Харькова, ранив по меньшей мере 5 гражданских лиц.
На выезд из Украины образовались очереди, самые большие - в Польшу: какая ситуация на пунктах пропуска
По данным Западного регионального управления Государственной пограничной службы, наблюдается значительное скопление автомобилей, выезжающих из Украины, причем самые длинные очереди - до 700 автомобилей - на границе с Польшей.
Украина изменила требования к сертификации экспортируемых лекарственных средств - Минздрав
Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в требования по сертификации лекарственных средств отечественного производства для международной торговли и подтверждения активных фармацевтических ингредиентов для экспорта, выполняя рекомендации ВОЗ.