Необхідно протидіяти посередникам в третіх країнах, через яких рф закуповує товари для виробництва зброї – група Єрмака-Макфола

Для того, щоб мінімізувати обсяги постачання до рф товарів для виробництва зброї необхідно посилити санкційний тиск та експортний контроль щодо компаній у третіх країнах. Про це йдеться в новому Плані дій для подальшого посилення санкційного тиску на росію – Action Plan 3.0, який презентувала Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії, яку очолюють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), Посол Майкл Макфол, пише УНН.

В документі зазначається, що багато товарів, які росія використовує для виробництва зброї, виробляються на замовлення компаній санкційної коаліції у третіх країнах. Тому важливо також забезпечити, щоб експортний контроль у всіх юрисдикціях застосовувався екстериторіально.

Група Єрмака-Макфола: рф не знаходить альтернативних постачальників багатьох важливих для війни імпортних товарів. Санкції треба посилювати

Окрім цього, необхідно вживати заходи щодо посередників. Зокрема, компаній в Китаї, Туреччині, ОАЕ, а також на Кавказі та в Центральній Азії, через які рф закуповує товари подвійного призначення.

Вони (країни санкційної коаліції – ред.) можуть зробити це шляхом накладення санкцій на організації, які сприяли порушенням експортного контролю за участю будь-яких компаній або осіб з країн коаліції. Якщо це робити всебічно (тобто, виходячи за межі поточного часткового підходу, який спрямований лише на невелику кількість таких компаній), послідовно (тобто в усіх юрисдикціях коаліції) і регулярно (тобто, реагуючи на адаптацію мережі обходу), це може серйозно вплинути на закупівельні спроможності росії. Будь-які примусові заходи повинні супроводжуватися співпрацею з державним та приватним секторами у ключових третіх країнах

Нагадаємо

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше повідомив, в результаті співпраця КНДІСЕ та зарубіжних ЗМІ став арешт у Нідерландах трьох осіб, які в обхід санкцій постачали до росії товари для військових потреб.

Ми щиро вдячні міжнародним розслідувачам, професійна діяльність яких допомагає перекривати російські шляхи незаконного постачання іноземної мікроелектроніки для комплектації ворожих ракет і безпілотників. Серед останнього – маємо успішний кейс взаємодії із журналістами Нідерландів. Їх розслідування призвело до того, що влада країни заарештувала трьох осіб в рамках багатонаціонального розслідування міжнародної контрабандної мережі, яка працювала задля обходу загальноєвропейських санкцій проти росії. Такі невеликі локальні кроки допомагають підвищувати ефективність санкційного тиску на країну-агресорку