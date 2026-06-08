НБУ установил курс валют на 8 июня: доллар и евро начали дешеветь

По состоянию на понедельник, 8 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,36 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 44,38 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,64. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,3583 грн (-2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,6375 грн (-3 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,1967 грн. (+1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

в банках доллар торгуется по курсу 44,05-44,58 грн, евро по 51,25-51,95 грн, злотый по 11,80-12,40 грн;

на межбанке курсы составляют 44,34-44,37 грн/долл. и 51,35-51,37 грн/евро.

Напомним

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