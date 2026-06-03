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На следующей неделе Рада, вероятно, рассмотрит увольнение министра образования Лисового - нардеп

Киев • УНН

 • 738 просмотра

В ВР на следующей неделе, по предварительным данным, могут рассмотреть увольнение министра образования Оксена Лисового. В повестке дня указан кадровый вопрос, но без деталей.

На следующей неделе Рада, вероятно, рассмотрит увольнение министра образования Лисового - нардеп

В Верховной Раде на следующей неделе, предварительно, будут рассматривать вопрос об увольнении министра образования и науки Оксена Лисового. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

На следующей неделе в Раде по предварительной информации будет рассматриваться увольнение министра образования Лисового 

- сообщил Гончаренко.

Добавим

Нардеп Ярослав Железняк добавил, что на следующей неделе планируют рассмотреть "секретный кадровый вопрос".

На вторник 9 июня в повестку дня поставили неизвестный кадровый вопрос. Настолько секретный, что указали профильный комитет - комитет ВРУ по вопросам образования. Единственная позиция, по которой этот Комитет может выносить кадровые решения на голосование Парламента - это позиция Министра образования…. 

- написал нардеп.

Железняк добавил, что об отставке Лисового "уже раз 100500 слухи ходили, включая последнюю пленарную неделю".

Напомним

В декабре 2025 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отставке министра образования и науки Оксена Лисового.

Справка

Оксен Лисовой является министром образования и науки Украины с 21 марта 2023 года. До этого он принимал участие в российско-украинской войне в составе ДФТГ 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В то же время дистанционно продолжал исполнять обязанности директора Национального центра "Малая Академия Наук Украины".

Антонина Туманова

ПолитикаОбразование
Законы
Кабинет Министров Украины
Оксен Лисовой
Алексей Гончаренко
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина