На следующей неделе Рада, вероятно, рассмотрит увольнение министра образования Лисового - нардеп

В Верховной Раде на следующей неделе, предварительно, будут рассматривать вопрос об увольнении министра образования и науки Оксена Лисового. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

На следующей неделе в Раде по предварительной информации будет рассматриваться увольнение министра образования Лисового

Нардеп Ярослав Железняк добавил, что на следующей неделе планируют рассмотреть "секретный кадровый вопрос".

На вторник 9 июня в повестку дня поставили неизвестный кадровый вопрос. Настолько секретный, что указали профильный комитет - комитет ВРУ по вопросам образования. Единственная позиция, по которой этот Комитет может выносить кадровые решения на голосование Парламента - это позиция Министра образования….