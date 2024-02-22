На Запорожском направлении россияне применяют скоростные квадроциклы, но Силы обороны их уничтожают - Лиховий

Противником все более используются легкие и маневренные квадроциклы, среди прочего, как транспортное средство для эвакуации раненых с поля боя. Также ссс рф применяют квадроциклы при малых штурмах, но бойцы ВСУ уничтожают их - за двое последних суток обезврежено три квадроцикла захватчиков.

Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

На Запорожском направлении противник продолжает пешие штурмы, малыми пехотными группами, но так же с применением квадроциклов, - для них это новая фишка. Если за позавчерашние сутки был уничтожен 1 квадроцикл, то за вчера, за 21 февраля были уничтожены и повреждены три квадроцикла. - рассказал Лиховой.

На вопрос как выглядит применение квадроциклов оккупантами, чиновник рассказал следующее:

Еще в прошлом году военные аналитики, если посмотреть в архивах, писали о применении квадроциклов на поле боя. Также речь шла о транспортном средстве для эвакуации раненых с поля боя, потому что они легкие и маневренные, малошумные, но минусы также есть: нагрузка, потому что это маленькая машинка, при этом они открыты для поражения. - сообщил Лиховой.

Но он также отметил, что эти квадроциклы скоростные: это зависит от местности, от погодных условий.

Сейчас они имеют возможность их применять. Но как видим, они уничтожаются тоже - добавил Лиховой

Напомним,

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Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лиховий опроверг утверждение в статье New York Times о том, что во время выхода из Авдеевки в плен попали сотни украинских солдат, заявив, что эта статья распространяет бездоказательную российскую пропаганду.

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