На Запорожском направлении россияне применяют скоростные квадроциклы, но Силы обороны их уничтожают - Лиховий
Киев • УНН
В течение последних двух дней украинские военные уничтожили три российских квадроцикла, которые использовались для эвакуации раненых бойцов или проведения небольших штурмовых действий на Запорожском направлении.
Противником все более используются легкие и маневренные квадроциклы, среди прочего, как транспортное средство для эвакуации раненых с поля боя. Также ссс рф применяют квадроциклы при малых штурмах, но бойцы ВСУ уничтожают их - за двое последних суток обезврежено три квадроцикла захватчиков.
Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.
На Запорожском направлении противник продолжает пешие штурмы, малыми пехотными группами, но так же с применением квадроциклов, - для них это новая фишка. Если за позавчерашние сутки был уничтожен 1 квадроцикл, то за вчера, за 21 февраля были уничтожены и повреждены три квадроцикла.
На вопрос как выглядит применение квадроциклов оккупантами, чиновник рассказал следующее:
Еще в прошлом году военные аналитики, если посмотреть в архивах, писали о применении квадроциклов на поле боя. Также речь шла о транспортном средстве для эвакуации раненых с поля боя, потому что они легкие и маневренные, малошумные, но минусы также есть: нагрузка, потому что это маленькая машинка, при этом они открыты для поражения.
Но он также отметил, что эти квадроциклы скоростные: это зависит от местности, от погодных условий.
Сейчас они имеют возможность их применять. Но как видим, они уничтожаются тоже
Напомним,
российские оккупанты на Авдеевском направлении несколько активизировали попытки наступательных действий.
Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лиховий опроверг утверждение в статье New York Times о том, что во время выхода из Авдеевки в плен попали сотни украинских солдат, заявив, что эта статья распространяет бездоказательную российскую пропаганду.
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На Запорожском направлении россияне применяют скоростные квадроциклы, но Силы обороны их уничтожают - Лиховий
В течение последних двух дней украинские военные уничтожили три российских квадроцикла, которые использовались для эвакуации раненых бойцов или проведения небольших штурмовых действий на Запорожском направлении.
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