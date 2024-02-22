На Запорізькому напрямку росіяни застосовують швидкісні квадроцикли, але Сили оборони їх нищать – Лиховій

Противником все більш використовуються легкі та маневрені квадроцикли, серед іншого, як транспортний засіб для евакуації поранених з поля бою. Також зс рф застосовують квадроцикли при малих штурмах, але бійці ЗСУ нищать їх – за дві останні доби знешкоджено три квадроцикли загарбників.

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.

На Запорізькому напрямку противник продовжує піші штурми, малими піхотними групами, але так само із застосуванням квадроциклів, - для них це нова фішка. Якщо за позавчорашню добу було знищено 1 квадроцикл, то за вчора, за 21 лютого були знищено і пошкоджено три квадроцикли.