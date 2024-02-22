На Запорізькому напрямку росіяни застосовують швидкісні квадроцикли, але Сили оборони їх нищать – Лиховій
Київ • УНН
Протягом останніх двох днів українські військові знищили три російські квадроцикли, які використовувалися для евакуації поранених бійців або проведення невеликих штурмових дій на Запорізькому напрямку.
Противником все більш використовуються легкі та маневрені квадроцикли, серед іншого, як транспортний засіб для евакуації поранених з поля бою. Також зс рф застосовують квадроцикли при малих штурмах, але бійці ЗСУ нищать їх – за дві останні доби знешкоджено три квадроцикли загарбників.
Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.
На Запорізькому напрямку противник продовжує піші штурми, малими піхотними групами, але так само із застосуванням квадроциклів, - для них це нова фішка. Якщо за позавчорашню добу було знищено 1 квадроцикл, то за вчора, за 21 лютого були знищено і пошкоджено три квадроцикли.
На питання як виглядає застосування квадроциклів окупантами, посадовець розповів наступне:
Ще минулого року військові аналітики, якщо подивитися в архівах, писали про застосування квадроциклів на полі бою. Також йшлося про транспортний засіб для евакуації поранених з поля бою, бо вони легкі та маневрені, малошумні, але мінуси також є: навантаження, бо це маленька машинка, при цьому вони відкриті для ураження.
Але він також зазначив, що ці квадроцикли швидкісні: це залежить від місцевості, від погодних умов.
Зараз вони мають змогу їх застосовувати. Але як бачимо, вони знищуються теж
Нагадаємо
російські окупанти на Авдіївському напрямку дещо активізували спроби наступальних дій.
Речник Міністерства оборони України Дмитро Лиховій заперечив твердження у статті New York Times про те, що під час виходу з Авдіївки в полон потрапили сотні українських солдатів, заявивши, що ця стаття поширює бездоказову російську пропаганду.
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