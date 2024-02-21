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Поширили російську пропаганду: Лиховій про новину NYT щодо сотень полонених військових ЗСУ при виході з Авдіївки

Поширили російську пропаганду: Лиховій про новину NYT щодо сотень полонених військових ЗСУ при виході з Авдіївки

Київ • УНН

 • 29617 перегляди

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лиховій заперечив твердження у статті New York Times про те, що під час виходу з Авдіївки в полон потрапили сотні українських солдатів, заявивши, що ця стаття поширює бездоказову російську пропаганду.

Начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, коментуючи  новину про те, що нібито при виході з Авдіївки в полон могли потрапити сотні українських військових, заявив, що NYT поширили російський пропагандистський наратив без жодного обґрунтування. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.  

"Нас неприємно вразила, м'яко кажучи, ця публікація, тому що ми давали свій коментар з цього приводу, який був обґрунтований й здавалося, що все логічно має стати на свої місця. Але на жаль свідомо, чи мимохідь автори The New York Times поширили російський пропагандистський наратив без жодного обґрунтування. Ті джерела, на які вони посилаються, вони абсолютно не спроможні, тому що немає таких людей і це не фактаж...Ми говоримо: так, полонені є, але їхня кількість обчислюється в жодному випадку не сотнями", - сказав Лиховій.

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Він нагадав, що під час завершальної стадії Авдіївської оборонної операції, ЗСУ не приховували та не заперечували, що деяка кількість військовослужбовців не вийшла на зв'язок.

"Ми оперуємо саме таким поняттям, тому що мається на увазі "вони" зниклі безвісти, вони можуть бути полоненими, але частина з них опиняється на нашому боці, частина з них в доброму здоров'ї, можливо поранені, які потім виходять на зв'язок і виходять до своїх підрозділів", - розповів Лиховій.

Лиховій зазначив, що росія продовжує свою агресію, тепер вже в інформаційному полі, зазнавши значних втрат саме в Авдіївській операції.

"Вона (рф – ред.) використовує тепер не тільки гарматне м'ясо, бомби та снаряди, а й просто банальні фейки, які на жаль поширюють деякі авторитетні світові ЗМІ. Ці заяви російської пропаганди про сотні та тисячі полонених є повною дезінформацією, яка нічим не підтверджена", - заявив Лиховій.

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Доповнення

The New York Times опублікувало матеріал в якому йдеться, що під час виходу з Авдіївки нібито сотні українських військових могли потрапити в полон або вважаються зниклими безвісти.

 Тарнавський повідомляв, що вихід з Авдіївки відбувався відповідно до плану, але на заключному етапі операції деяка кількість українських воїнів потрапила в полон.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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