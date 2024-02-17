Вихід з Авдіївки відбувався відповідно до плану, але на заключному етапі операції деяка кількість українських воїнів потрапила в полон - Тарнавський

Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану з урахуванням різних сценаріїв, утім на заключному етапі операції деяка кількість українських воїнів потрапила в полон, повідомив у суботу командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.

Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон - написав Тарнавський у Telegram.

З його слів, "відповідні українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників, щоб було забезпечене гуманне поводження противника з військовополоненими, згідно з нормами Міжнародного гуманітарного права, та щоб наші воїни повернулися на Батьківщину. Боротимемося за звільнення всіх побратимів".

Також він повідомив, що "прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ "Таврія" виконала майже 400 вогневих завдань". "Наші воїни займають позиції на другому рубежі оборони", - зазначив Тарнавський.

З його слів, за минулу добу на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці відбили 38 атак ворога в районі Авдіївки, Ласточкиного, західніше Бердичів та ще 5 атак - біля Первомайського та Невельського.

Загальні втрати росіян у живій силі в усій операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу становлять 609 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 21 одиницю (не враховуючи БпЛА). Зокрема це 2 танки, 11 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 1 ПТРК, 3 автомобілі. Також Сили оборони України знищили 2 інших важливих об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів, вказав Тарнавський.

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