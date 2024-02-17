Выход из Авдеевки происходил в соответствии с планом, но на заключительном этапе операции некоторое количество украинских воинов попало в плен - Тарнавский

Выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом с учетом различных сценариев, впрочем, на заключительном этапе операции некоторое количество украинских воинов попало в плен, сообщил в субботу командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможного изменения оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен - написал Тарнавский в Telegram.

По его словам, "соответствующие украинские институты обратятся к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам, чтобы было обеспечено гуманное обращение противника с военнопленными, согласно нормам Международного гуманитарного права, и чтобы наши воины вернулись на Родину. Будем бороться за освобождение всех побратимов".

Также он сообщил, что "прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, артиллерия ОСГВ "Таврия" выполнила почти 400 огневых задач". "Наши воины занимают позиции на втором рубеже обороны", - отметил Тарнавский.

По его словам, за минувшие сутки на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы отбили 38 атак врага в районе Авдеевки, Ласточкино, западнее Бердичева и еще 5 атак - у Первомайского и Невельского.

Общие потери россиян в живой силе во всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки составляют 609 человек, в вооружении и военной технике - 21 единицу (не считая БпЛА). В частности это 2 танка, 11 боевых бронемашин, 4 артсистемы, 1 ПТРК, 3 автомобиля. Также Силы обороны Украины уничтожили 2 других важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА различных типов, указал Тарнавский.

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