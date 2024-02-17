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Выход из Авдеевки происходил в соответствии с планом, но на заключительном этапе операции некоторое количество украинских воинов попало в плен - Тарнавский

Выход из Авдеевки происходил в соответствии с планом, но на заключительном этапе операции некоторое количество украинских воинов попало в плен - Тарнавский

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 11:30  •  12534 просмотра

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Выход из Авдеевки происходил в соответствии с планом, и все же на заключительном этапе операции некоторое количество украинских воинов попало в плен, под давлением превосходящих сил противника.

Выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом с учетом различных сценариев, впрочем, на заключительном этапе операции некоторое количество украинских воинов попало в плен, сообщил в субботу командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможного изменения оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен

- написал Тарнавский в Telegram.

По его словам, "соответствующие украинские институты обратятся к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам, чтобы было обеспечено гуманное обращение противника с военнопленными, согласно нормам Международного гуманитарного права, и чтобы наши воины вернулись на Родину. Будем бороться за освобождение всех побратимов".

Также он сообщил, что "прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, артиллерия ОСГВ "Таврия" выполнила почти 400 огневых задач". "Наши воины занимают позиции на втором рубеже обороны", - отметил Тарнавский.

По его словам, за минувшие сутки на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы отбили 38 атак врага в районе Авдеевки, Ласточкино, западнее Бердичева и еще 5 атак - у Первомайского и Невельского.

Общие потери россиян в живой силе во всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки составляют 609 человек, в вооружении и военной технике - 21 единицу (не считая БпЛА). В частности это 2 танка, 11 боевых бронемашин, 4 артсистемы, 1 ПТРК, 3 автомобиля. Также Силы обороны Украины уничтожили 2 других важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА различных типов, указал Тарнавский.

Зеленский об Авдеевке: решение отойти на другие рубежи правильное, важно сохранить наших людей17 февраля 2024, 09:40 • 20051 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
telegramТелеграмма
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
Вихід з Авдіївки відбувався відповідно до плану, але на заключному етапі операції деяка кількість українських воїнів потрапила в полон - Тарнавський
The withdrawal from Avdiivka went according to plan, but at the final stage of the operation, a number of Ukrainian soldiers were captured," said Commander Tarnavsky
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Выход из Авдеевки происходил в соответствии с планом, но на заключительном этапе операции некоторое количество украинских воинов попало в плен - Тарнавский

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