Распространили российскую пропаганду: Лыховий о новости NYT о сотнях пленных военных ВСУ при выходе из Авдеевки

Начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, комментируя новость о том, что якобы при выходе из Авдеевки в плен могли попасть сотни украинских военных, заявил, что NYT распространили российский пропагандистский нарратив без всякого обоснования. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Нас неприятно поразила, мягко говоря, эта публикация, потому что мы давали свой комментарий по этому поводу, который был обоснован и казалось, что все логично должно стать на свои места. Но к сожалению сознательно, или мимоходом авторы The New York Times распространили российский пропагандистский нарратив без всякого обоснования. Те источники, на которые они ссылаются, они абсолютно не способны, потому что нет таких людей и это не фактаж... Мы говорим: да, пленные есть, но их количество исчисляется ни в коем случае не сотнями", - сказал Лыховий.

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Он напомнил, что во время завершающей стадии Авдеевской оборонительной операции, ВСУ не скрывали и не отрицали, что некоторое количество военнослужащих не вышло на связь.

"Мы оперируем именно таким понятием, потому что имеется в виду "они" пропавшие без вести, они могут быть пленными, но часть из них оказывается на нашей стороне, часть из них в добром здравии, возможно раненые, которые потом выходят на связь и выходят к своим подразделениям", - рассказал Лыховий.

Лыховий отметил, что россия продолжает свою агрессию, теперь уже в информационном поле, понеся значительные потери именно в Авдеевской операции.

"Она (рф - ред.) использует теперь не только пушечное мясо, бомбы и снаряды, но и просто банальные фейки, которые, к сожалению, распространяют некоторые авторитетные мировые СМИ. Эти заявления российской пропаганды о сотнях и тысячах пленных являются полной дезинформацией, которая ничем не подтверждена", - заявил Лыховий.

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Дополнение

The New York Times опубликовало материал в котором говорится, что во время выхода из Авдеевки якобы сотни украинских военных могли попасть в плен или считаются пропавшими без вести.

Тарнавский сообщал, что выход из Авдеевки происходил в соответствии с планом, но на заключительном этапе операции некоторое количество украинских воинов попало в плен.