Распространили российскую пропаганду: Лыховий о новости NYT о сотнях пленных военных ВСУ при выходе из Авдеевки

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  101961 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  113001 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  112683 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  141682 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  158764 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  151321 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  183951 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  312067 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  327855 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373188 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Распространили российскую пропаганду: Лыховий о новости NYT о сотнях пленных военных ВСУ при выходе из Авдеевки

Распространили российскую пропаганду: Лыховий о новости NYT о сотнях пленных военных ВСУ при выходе из Авдеевки

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 13:38  •  4861 просмотра

Read in English

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лыховий опроверг утверждение в статье New York Times о том, что во время выхода из Авдеевки в плен попали сотни украинских солдат, заявив, что эта статья распространяет бездоказательную российскую пропаганду.

Начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, комментируя  новость о том, что якобы при выходе из Авдеевки в плен могли попасть сотни украинских военных, заявил, что NYT распространили российский пропагандистский нарратив без всякого обоснования. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.  

"Нас неприятно поразила, мягко говоря, эта публикация, потому что мы давали свой комментарий по этому поводу, который был обоснован и казалось, что все логично должно стать на свои места. Но к сожалению сознательно, или мимоходом авторы The New York Times распространили российский пропагандистский нарратив без всякого обоснования. Те источники, на которые они ссылаются, они абсолютно не способны, потому что нет таких людей и это не фактаж... Мы говорим: да, пленные есть, но их количество исчисляется ни в коем случае не сотнями", - сказал Лыховий.

В 3-й ОШБр заявили о без вести пропавших бойцах в Авдеевке19 февраля 2024, 19:09 • 28691 просмотр

Он напомнил, что во время завершающей стадии Авдеевской оборонительной операции, ВСУ не скрывали и не отрицали, что некоторое количество военнослужащих не вышло на связь.

"Мы оперируем именно таким понятием, потому что имеется в виду "они" пропавшие без вести, они могут быть пленными, но часть из них оказывается на нашей стороне, часть из них в добром здравии, возможно раненые, которые потом выходят на связь и выходят к своим подразделениям", - рассказал Лыховий.

Лыховий отметил, что россия продолжает свою агрессию, теперь уже в информационном поле, понеся значительные потери именно в Авдеевской операции.

"Она (рф - ред.) использует теперь не только пушечное мясо, бомбы и снаряды, но и просто банальные фейки, которые, к сожалению, распространяют некоторые авторитетные мировые СМИ. Эти заявления российской пропаганды о сотнях и тысячах пленных являются полной дезинформацией, которая ничем не подтверждена", - заявил Лыховий.

Оккупанты обязались эвакуировать раненых воинов ВСУ из "Зенита", а взамен расстреляли - заявление 110 бригады19 февраля 2024, 18:41 • 107889 просмотров

Дополнение

The New York Times опубликовало материал в котором говорится, что во время выхода из Авдеевки якобы сотни украинских военных могли попасть в плен или считаются пропавшими без вести.

 Тарнавский сообщал, что выход из Авдеевки происходил в соответствии с планом, но на заключительном этапе операции некоторое количество украинских воинов попало в плен.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
the-new-york-timesНью-Йорк Таймс
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Поширили російську пропаганду: Лиховій про новину NYT щодо сотень полонених військових ЗСУ при виході з Авдіївки
Russian propaganda was spread: Likhovoy on NYT news about hundreds of Ukrainian soldiers captured during exit from Avdiivka
Новости по теме

Распространили российскую пропаганду: Лыховий о новости NYT о сотнях пленных военных ВСУ при выходе из Авдеевки

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лыховий опроверг утверждение в статье New York Times о том, что во время выхода из Авдеевки в плен попали сотни украинских солдат, заявив, что эта статья распространяет бездоказательную российскую пропаганду.

Война •   •  4861 просмотра
Распространили российскую пропаганду: Лыховий о новости NYT о сотнях пленных военных ВСУ при выходе из Авдеевки

Финляндия расследует более 740 дел по нарушениям санкций на границе с рф

С начала вторжения финские таможенники начали более 740 расследований потенциальных нарушений санкций на границе Финляндии с россией.

Новости Мира •   •  5212 просмотра
Финляндия расследует более 740 дел по нарушениям санкций на границе с рф

Словакия еще на год продлила действие временной защиты украинцев

Словацкая Республика продлила временную защиту для украинцев до 4 марта 2025 года.

Общество •   •  7310 просмотра
Словакия еще на год продлила действие временной защиты украинцев

НАБУ расследует более 60 дел о злоупотреблениях в сфере обороны - Кривонос

Директор НАБУ сообщил, что они расследуют более 60 дел о злоупотреблениях в оборонном секторе Украины, связанных с закупками оружия, техники, продуктов питания и одежды в 2022-2023 годах, и работают над сбором доказательств для привлечения виновных к ответственности.

Криминал и ЧП •   •  6097 просмотра
НАБУ расследует более 60 дел о злоупотреблениях в сфере обороны - Кривонос

В Украине стартовали курсы для военнослужащих по совершенствованию государственного языка

Первые курсы украинского языка для военнослужащих стартовали в Международный день родного языка, чтобы улучшить языковые навыки и продемонстрировать ответственное отношение к основам национальной идентичности.

Общество •   •  6618 просмотра
В Украине стартовали курсы для военнослужащих по совершенствованию государственного языка

"Укрпочта" будет доставлять лекарства в прифронтовые и деоккупированные территории - Минреинтеграции

Укрпочта будет доставлять лекарства украинцам в Сумской и Донецкой областях в рамках пилотного проекта "Укрпочта. Аптека", который призван решить проблему нехватки аптек.

Общество •   •  5994 просмотра
"Укрпочта" будет доставлять лекарства в прифронтовые и деоккупированные территории - Минреинтеграции

Армия рф на Ореховском направлении пытается переместить личный состав на скоростных квадроциклах - Тарнавский

Попытки россиян перебросить войска на квадроциклах на Ореховском направлении не увенчались успехом.

Война •   •  17584 просмотра
Армия рф на Ореховском направлении пытается переместить личный состав на скоростных квадроциклах - Тарнавский

Экономический эффект от деятельности НАБУ и САП в 2023 году составляет 4,7 млрд гривен - Кривонос

В 2023 году Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре удалось вернуть в государственный бюджет в 1,5 раза больше средств, чем в 2022 году, на общую сумму 4,7 млрд грн.

Экономика •   •  16183 просмотра
Экономический эффект от деятельности НАБУ и САП в 2023 году составляет 4,7 млрд гривен - Кривонос

Польский министр осудил "провокационный" баннер с упоминанием о путине на протесте фермеров

Польский министр осудил "позорный" баннер на фермерском протесте с призывом к путину.

Политика •   •  16441 просмотра
Польский министр осудил "провокационный" баннер с упоминанием о путине на протесте фермеров

Чехия вызывает посла россии из-за смерти навального в колонии

Чешская Республика вызвала посла россии для объяснения обстоятельств смерти алексея навального в Сибири и причин невыдачи его тела семье.

Новости Мира •   •  12651 просмотра
Чехия вызывает посла россии из-за смерти навального в колонии