На Закарпатье просят отсрочить призыв из-за подтопления
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Закарпатская облгосадминистрация обратилась в Минобороны с просьбой рассмотреть возможность отсрочки от призыва на срочную службу юношей из подтопленных паводком районов. Соответствующее обращение размещено на сайте ОГА, передает УНН.
"Люди только что пережили стихийное бедствие, сейчас им нужно восстанавливать поврежденное хозяйство. Судя по предыдущему опыту, компенсация за нанесенный ущерб из резервного фонда госбюджета будет выделяться только для объектов инфраструктуры, социальной сферы, образования, медицины и т.д., поэтому пострадавшим гражданам придется рассчитывать в основном на себя. А значит, им необходима помощь всех родных", - пояснил и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.
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Он добавил, что согласно законодательству солдаты-срочники к боевым действиям на Донбассе не привлекаются, поэтому отсрочка не повлияет на обороноспособность страны. А после ликвидации последствий паводка призыв на срочную службу может быть продлен.
Напомним, в Закарпатье и Прикарпатье, которые были подтоплены из-за ливней, уровень воды постепенно спадает.
Впрочем за проливных дождей, которые недавно обрушились на запад Украины, до сих пор подтоплены 12 дворов на Прикарпатье, 400 га сельскохозяйственных угодий в Закарпатье.