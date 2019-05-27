На Закарпатті просять відстрочити призов через підтоплення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Закарпатська облдержадміністрація звернулась до Міноборони з проханням розглянути можливість відстрочки від призову на строкову службу юнаків із підтоплених паводком районів. Відповідне звернення розміщено на сайті ОДА, передає УНН.
"Люди щойно пережили стихійне лихо, зараз їм потрібно відновлювати пошкоджене господарство. Судячи з попереднього досвіду, компенсація за завдані збитки з резервного фонду держбюджету буде виділятися тільки для об’єктів інфраструктури, соціальної сфери, освіти, медицини тощо, тому постраждалим громадянам доведеться розраховувати здебільшого на себе. А значить, їм необхідна допомога всіх рідних", - пояснив в.о.голови ОДА Ярослав Галас.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Закарпатській ОДА назвали необхідну суму для ліквідації наслідків паводку
Він додав, що за законодавством солдати-строковики до бойових дій на Донбасі не залучаються, тому відстрочка не вплине на обороноздатність країни. А після ліквідації наслідків паводка призов на строкову службу може бути продовжено.
Нагадаємо, у Закарпатті та Прикарпатті, які були підтоплені через зливи, рівень води поступово спадає.
Втім через проливні дощі, які нещодавно обрушилися на захід України, досі підтоплено 12 дворів на Прикарпатті, 400 га сільськогосподарських угідь на Закарпатті.