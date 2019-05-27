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На новом пешеходном мосту Киева треснуло еще одно стекло

На новом пешеходном мосту Киева треснуло еще одно стекло

Киев  •  УНН

 • 30731 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. На новом пешеходном мосту, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской горкой, опять треснуло защитное стекло на обзорной части, сообщает корреспондент УНН.

Это уже третье защитное стекло на прозрачном участке пола моста, которое было повреждено со времени открытия объекта.

По словам очевидцев, стекло треснуло в тот момент, когда рядом никого не было. Кроме того, обзорный участок со вчерашнего дня ограничен лентой для прохода ним граждан.

Но рабочие уверяют, что такое закаленное стекло толщиной 8мм не может треснуть самостоятельно:

"Стекло было прибито, их просто побили. Стекло, которое закаляется при 800 градусах - не разбивается. Если бросать кирпичи или камни - оно не треснет. Но если настоятельно бить его металлом - оно разобьется", - сообщил бригадир рабочих, которые устанавливали стекло.

Кроме того, под другими прозрачными участками накопилась вода, которой, по словам рабочих, быть не должно.

Сейчас поврежденное защитное покрытие сняли и спустя 2 часа должны установить новое.

Кроме того, бригадир, который сейчас занимается демонтажем защитного стекла, сообщил, что все стеклянные покрытия на смотровой площадке будут заменять на новые. Сейчас несколько целых покрытий сняли и вытерли воду, которая появилась между слоями.

Как сообщал УНН, 26 мая в День Киева на новом пешеходном мосту над Владимирским спуском треснуло стекло. Полиция, в свою очередь, ограничила движение пешеходной зоной моста.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что вероятно в пешеходный мост стреляли.

Украинские Национальные Новости

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