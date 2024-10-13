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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 186 боевых столкновений: наибольшую активность враг проявлял на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

На фронте произошло 186 боевых столкновений: наибольшую активность враг проявлял на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 05:33  •  4788 просмотра

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За сутки произошло 186 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 90 авиаударов, совершил 4243 обстрела. ВСУ успешно отбили атаки на разных направлениях и нанесли потери противнику.

С начала суток на фронте произошло 186 боестолкновений между двумя армиями. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на 08.00 13.10.2024, пишет УНН.

Детали

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением восьми ракет, а также 90 авиаударов, в частности, сбросил 158 КАБ. Кроме этого, совершил 4243 обстрела, из них 156 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Речки, Екатериновка, Бунякино, Волфино, Будки, Шалыгино и Гудово Сумской области; Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка, Кругляковка и Первомайское Харьковской области; Торское, Юрьевка, Торецк, Петровка, Мирноград, Селидово, Ровнополь, Богоявленка и Зеленое Поле Донецкой области; город Запорожье и Малая Токмачка Запорожской области; Львов, Понятовка Херсонской области,

- говорится в сообщении.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили средство ПВО, шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники и один полевой склад боеприпасов российских захватчиков.

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали девять раз в районах Калиновки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 атак в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутой Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукурино, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Курахово, Звездного, Дальнего и Антоновки.

На Времовском направлении противник совершил четыре штурма наших позиций в районе Богоявленки. Активно привлекал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении отбита одна вражеская атака неподалеку Роботино.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции девять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу,

- добавили в Генштабе.

Еще плюс 1300 оккупантов, 9 танков и 29 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях13 октября 2024, 04:50 • 8534 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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