На фоне скандала с Левандовским: главный тренер сборной Польши Пробеж ушел в отставку

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж на фоне скандала с Робертом Левандовским решил покинуть свой пост. Ранее Левандовский заявлял, что пока Пробеж является действующим тренером сборной, он не будет играть за польскую команду. Об этом сообщил Польский футбольный союз, передает УНН.

Я пришел к выводу, что в нынешней ситуации наилучшим решением для блага национальной сборной будет моя отставка с поста тренера. Исполнение этой функции было осуществлением моей профессиональной мечты и самой большой честью в моей жизни - сказал Пробеж.

Он поблагодарил футболистов, тренерский штаб и болельщиков за поддержку.

Дополнение

Пробеж возглавил сборную Польши в сентябре 2023 года. Перед сбором национальной команды Польши, многолетний капитан и игрок сборной Роберт Левандовский не прибыл в лагерь сборной, сославшись на моральную усталость после клубного сезона.

В ответ Пробеж решил отобрать у него капитанскую повязку и отдать ее Петру Зелинскому.

По решению тренера Михала Пробежа, Петр Зелинский стал новым капитаном сборной Польши. Тренер лично сообщил о своем решении Роберта Левандовского, всей команде и тренерскому штабу - заявили в Польском футбольном союзе.

Левандовский сразу отреагировал на решение тренера.

Принимая во внимание обстоятельства и потерю доверия к главному тренеру сборной Польши, я решил отказаться от игры за сборную Польши до тех пор, пока он будет тренером. Надеюсь, что мне еще будет дано сыграть для лучших болельщиков в мире - написал Левандовский.

Напомним

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