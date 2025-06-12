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На тлі скандалу з Левандовським: головний тренер збірної Польщі Пробєж пішов у відставку

Київ • УНН

 • 1292 перегляди

Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробєж подав у відставку після конфлікту з Робертом Левандовським, який відмовився грати за збірну, поки Пробєж залишається тренером.

На тлі скандалу з Левандовським: головний тренер збірної Польщі Пробєж пішов у відставку

Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробєж на тлі скандалу з Робертом Левандовський вирішив залишити свій пост. Раніше Левандовський заявляв, що поки Пробєж є чинним тренером збірної, він не гратиме за польську команду. Про це повідомив Польський футбольний союз, передає УНН.

Я дійшов висновку, що в нинішній ситуації найкращим рішенням для блага національної збірної буде моя відставка з посади тренера. Виконання цієї функції було здійсненням моєї професійної мрії та найбільшою честю в моєму житті 

- сказав Пробєж.

Він подякував футболістам, тренерському штабу та вболівальникам за підтримку.

Доповнення

Пробєж очолив збірну Польщі у вересні 2023 року. Перед збором національної команди Польщі, багаторічний капітан та гравець збірної Роберт Левандовський не прибув до табору збірної, пославшись на моральну втому після клубного сезону.

У відповідь Пробеж вирішив відібрати у нього капітанську пов'язку та віддати її Пйотру Зелінському.

За рішенням тренера Міхала Пробежа, Пйотр Зелінський став новим капітаном збірної Польщі. Тренер особисто повідомив про своє рішення Роберта Левандовського, всю команду та тренерський штаб 

- заявили в Польському футбольному союзі.

Левандовський одразу відреагував на рішення тренера.

Беручи до уваги обставини та втрату довіри до головного тренера збірної Польщі, я вирішив відмовитися від гри за збірну Польщі до того часу, поки він буде тренером. Сподіваюся, що мені ще буде дано зіграти для найкращих уболівальників у світі 

- написав Левандовський.

Нагадаємо

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Павло Башинський

Павло Башинський

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